Príncipe Harry presta homenagem à mãe de Pat Tillman durante discurso poderoso do ESPYs

A ESPN anunciou semanas atrás que o duque de Sussex receberia o prêmio Pat Tillman por serviços prestados no programa anual – e dias depois, Maria Tillman rasgou Harry e a rede para a decisão. Ela disse que ficou “chocada” com a escolha … chamando a realeza de “um indivíduo controverso e polêmico”.

Mas Harry tomou o caminho certo quando chegou a hora de conversar sobre a honra no palco do Dolby Theatre em Los Angeles… tirando alguns segundos de seu discurso de aceitação para agradecer a Mary.

“Sua defesa do legado de Pat é profundamente pessoal e que eu respeito”, disse ele ao salão lotado de celebridades de primeira linha. “O vínculo entre mãe e filho é eterno e transcende até as maiores perdas.”

A multidão – que incluía a esposa de Harry, Meghan Markle – aplaudiu Harry de pé antes e depois do discurso. Há X, um ex-vencedor do Troféu Heisman Roberto Griffin III elogiou-o por todas as palavras que ele proferiu no palco.