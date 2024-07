Príncipe William e Rei Charles brigaram pelo uso de helicóptero

Aparentemente, o rei da Inglaterra estava apenas aproveitando o último Rainha Isabel II … que Jobson regularmente expressa seu descontentamento com Will levando Kate Middleton e seus filhos a 185 milhas do Palácio de Kensington até sua mansão Anmer Hall.

O livro afirma que KC mencionou pela primeira vez sua frustração com PW depois que ele foi diagnosticado com câncer em fevereiro… com Jobson insinuando que está especialmente preocupado com o que poderia acontecer com William, dada sua própria mortalidade.