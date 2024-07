Príncipe William sobre rodas, entra no Castelo de Windsor em uma scooter elétrica

Príncipe William estava me divertindo muito … dando um zoom casual no Castelo de Windsor em uma scooter elétrica – um clipe que diverte todo mundo online!

Confira o vídeo do TikTok – não há carruagens reais ou motoristas do duque de Cambridge à vista. Em vez disso, ele é visto circulando pela propriedade em uma scooter elétrica, ganhando velocidade enquanto desce a colina.

A pessoa que gravou o clipe zombou de Wills sobre rodas, brincando com o texto do vídeo: “POV: Você precisa usar o banheiro, mas fica do outro lado do seu castelo”.

Mas o aparelho, no qual ele aparentemente gastou US$ 6 mil no ano passado, não serve apenas para ir de uma ponta a outra do prédio. Na verdade, diz-se que foi uma virada de jogo para sair de Adelaide Cottage, onde ele mora com sua esposa. Kate Middleton e seus filhos, para ver o rei em Windsor.