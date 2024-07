Priscilla Presley processa ex-empresários por abuso financeiro de idosos

TMZ obteve documentos legais apresentados pelo advogado de Priscilla Presley Marty Cantor Quinta-feira, reivindicando uma mulher chamada Brigitte Kruse e vários outros se aproveitaram dela e roubaram mais de US$ 1 milhão.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Presley afirma que Kruse é um “vigarista e mentiroso patológico” que assumiu o controle das finanças do PP, forçando-a a “uma forma de servidão contratada”.

De acordo com o processo, Kruse convenceu Presley de que seus ex-consultores financeiros eram enganosos ou incompetentes… e depois a enganou para assinar contratos e formar empresas que permitiam que ela e seus associados recebessem impressionantes 80% de sua renda.

Ao mesmo tempo, Priscilla diz que o grupo deixou para ela apenas ações minoritárias nas empresas que criaram e lucrou com seu nome, imagem e semelhança… apontando especificamente para o polêmico filme biográfico “Priscilla” do ano passado – dinheiro do qual Priscilla afirma ter sido também desviado.