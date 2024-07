Pro Wrestling Power Rankings: Quais estrelas brilharam mais até agora em 2024?

Houve uma mudança significativa de poder no mundo do wrestling profissional em 2024.

O domínio de Roman Reigns sobre o Undisputed WWE Championship finalmente terminou na WrestleMania XL quando Cody Rhodes enfaticamente encerrou a história. Na ausência de Reigns, The Bloodline foi reformulado, com Solo Sikoa subindo para Head of the Table ao lado dos novos membros Tama Tonga, Tanga Loa e Jacob Fatu. Damian Priest finalmente sacou sua maleta Money in the Bank para se tornar o World Heavyweight Champion. Ao mesmo tempo, Bayley e Liv Morgan conquistaram o ouro do campeonato com cada um oferecendo uma mudança de personagem.

Na AEW, a vez de estrela de Swerve Strickland chegou, pois ele conquistou o campeonato mundial e não fez nada além de se destacar com o maior prêmio da empresa. Mercedes Moné fez sua estreia na AEW em 2024 e teve um impacto imediato. O retorno de MJF da lesão colocou toda a indústria em alerta, enquanto The Young Bucks lembrou aos fãs de wrestling por que eles são uma das melhores duplas do mundo.

O ano passado viu uma reformulação em quase todas as promoções de wrestling. Sejam rostos familiares em novos lugares (CM Punk), novos rostos surgindo para a ocasião (Damian Priest) ou lesões abrindo a porta para uma sacudida na hierarquia (Rhea Ripley), o negócio continua a ser muito quente. Então, onde estão os melhores lutadores, duplas e facções no último ranking de poder da ESPN? Além disso, quem é o favorito para estar no topo da montanha no final do ano? Andreas Hale, Brandon Caldwell e Mike Coppinger analisam tudo.

(Nota do editor: o painel de votação da ESPN era composto por Hale, Caldwell, Coppinger, Bob McClellan, Dan Thompson, James Rizzo, Shane Palma, Brandon Caldwell, Marc Raimondi, Marcus Vanderberg, Arda Ocal, Sach Chandan, Kendall K. Howard e Eddie Maisonet)

Bayley encontra um caminho para o número 1

Bayley derrotou Iyo Sky na WrestleMania 40 para conquistar o título feminino da WWE. WWE

Olá: Rhea Ripley teria fugido com a votação se esta pesquisa tivesse sido feita há três meses. No entanto, sua lesão — uma articulação AC torcida conectando sua clavícula e ombro direito — deixou a porta aberta para uma nova mulher ascender ao primeiro lugar, com Bayley passando por Toni Storm para ficar no topo do ranking. Isso fala da habilidade de Bayley de encontrar novas maneiras de ganhar impulso e seu status cativante como a perene azarão da WWE.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Curiosamente, a antiga integrante estável do Damage CTRL de Bayley, IYO SKY, estava no topo do nosso ranking de poder em novembro. Mas Bayley começou 2024 a todo vapor quando venceu o Royal Rumble do 3º lugar — estabelecendo um recorde de tempo gasto na luta feminina do Royal Rumble em 1:03:03 — e então sua separação do Damage CTRL solidificou sua tão esperada virada de babyface.

O verdadeiro talento de superstar de Bayley pode ser sua liderança no ringue. Ela capitalizou seu ímpeto no Royal Rumble ao vencer o WWE Women’s Championship na WrestleMania XL e garantir uma defesa de título bem-sucedida no Backlash em uma ameaça tripla contra Naomi e Tiffany Stratton. Em ambas as lutas, ela foi nítida, vendeu e fez os fãs acreditarem durante suas lutas.

Quem poderia suplantar Bayley na liderança até o final do ano? As principais estrelas da AEW terão uma palavra a dizer na conversa enquanto Mercedes Moné ganha força como campeã da TBS. Além disso, Toni Storm continua a brilhar com seu truque “Timeless” e a Dra. Britt Baker, DMD, fez seu retorno à ação altamente antecipado. Mas a divisão feminina da WWE tem sido excelente, com Bianca Belair liderando a carga junto com uma nova safra de mulheres — Tiffany Stratton, Lyra Valkyria, Jade Cargill, Roxanne Perez, Sol Ruca e Lola Vice — prontas para dar o próximo passo. Mas o retorno iminente de Ripley certamente agitará a mesa e — fora de Roman Reigns — é o retorno mais esperado no wrestling profissional. Quando ela voltar, todas as apostas serão canceladas.

Top 10 feminino: Bayley, 43; Toni Storm, 42; Jordynne Grace, 27; Mercedes Mone, 22; Bianca Belair, 19; Liv Morgan, 19; Willow Nightengale, 10; Mayu Iwatani, 7; Roxanne Perez, 6; Rhea Ripley, 5.

Como Cody Rhodes se tornou o padrão da indústria

Cody Rhodes é o campeão indiscutível da WWE. WWE

Caldwell: A coroação de Rhodes na WrestleMania XL viverá na história da WWE. Um babyface triunfante que superou as probabilidades para vencer e um lutador que ajudou a unir décadas de histórias da WWE para embrulhar sua história — a jornada geracional de Rhodes em direção ao maior prêmio do wrestling profissional. O último homem de pé na maior noite do wrestling é normalmente visto como o número 1 — e esse homem em uma noite fria de abril na Filadélfia era “The American Nightmare”.

Mesmo com uma das estradas mais caóticas para a ‘Mania na memória recente, Rhodes manteve o curso, cativando os fãs ainda mais. Mesmo quando The Rock deu a entender que voltaria para desafiá-lo por seu título recém-conquistado da WWE, Rhodes se manteve firme e se estabeleceu como um dos ases de todos os tempos da WWE. Em suas duas primeiras defesas de título, ele contou uma história de respeito e determinação com AJ Styles no Backlash. No Money In The Bank, ele retoma sua rivalidade com The Bloodline, embora uma versão mais perigosa comandada por Solo Sikoa.

Tornar-se o homem sempre foi o objetivo de Rhodes. Era uma vez, ele olhava para outros homens ocupando o primeiro lugar no wrestling, incluindo Reigns. Agora, Rhodes é um dos rostos mais amados de sua geração, algo que parecia absurdo quando ele retornou em 2023 na WrestleMania 38.

Quem poderia suplantar Rhodes na liderança até o final do ano?

Rhodes pode ter sido a história do primeiro semestre de 2024, mas o nome que pode suplantá-lo para fechar o ano é o do homem que incendiou quase todas as listas de lutas do ano toda vez que entra no ringue: Will Ospreay.

Apesar de um revés vindo nas mãos de Swerve Strickland, Ospreay fez sua missão redefinir o que significa ser o melhor lutador do mundo. A única coisa que falta em seu ano de glória é ganhar o título mundial da AEW, o que parece uma questão de quando, não se.

Top 10 masculino: Cody Rhodes, 61; Will Ospreay, 48; Swerve Strickland, 18; Gunther, 15; Drew McIntyre, 14; Jon Moxley, 11; Bryan Danielson, 10; Damian Priest, 6; Kazuchika Okada, 5; MJF, 4.

Melhor dupla: Os Young Bucks ganham o controle à sua maneira

Os Young Bucks são os campeões mundiais de duplas da AEW. Lee Sul/AEW

Caldwell: Os vice-presidentes executivos da AEW precisavam de uma mudança.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Uma troca que todos os 30 times da MLB deveriam fazer »

• Classificação dos talentos dos times da NFL com menos de 25 anos »

• Agência livre da NBA: vencedores, perdedores e mais »

Mais conteúdo ESPN+ »

Quando se tratava de como eles se apresentavam na AEW, Matt e Nick Jackson se mantiveram como uma das melhores duplas do mundo — queridinhos independentes que se tornaram sensações globais. Ser simplesmente Matt e Nick funcionou até que não funcionou mais.

Depois de serem apontados como os oponentes finais de Sting em janeiro de 2024, os outrora coloridos Bucks pareciam vilões bajuladores da TV dos anos 80, lutando em coletes, usando bigodes grossos e preferindo que as pessoas os chamassem pelos seus nomes completos. Em vez de se esquivarem de seu status de vice-presidente executivo, Matthew e Nicholas Jackson corajosamente decidiram se inclinar para ele, remodelando o molde de figuras de autoridade na tela e aumentando-o além da crença.

Cada palhaçada até agora em 2024 foi um sucesso, desde sua constante intromissão na produção de TV até o restabelecimento de Jack Perry, o ataque a Tony Khan em um episódio de “Dynamite” e seus momentos dignos de meme durante Anarchy In The Arena no PPV Double or Nothing de maio. Quando os Bucks recapturaram os títulos de duplas da AEW em abril, isso os definiu como a melhor dupla da AEW e os tornou os heels mais vilipendiados da empresa.

Quem poderia suplantar o The Young Bucks na liderança até o final do ano?

Nos últimos quatro anos, os Young Bucks, FTR e The Usos têm alternado o título de melhor tag team do mundo. No entanto, enquanto FTR parece firmemente entrincheirado como o 1A dos Bucks na AEW, Finn Balor e JD McDonagh são o melhor caso atual para o No. 1 geral.

Desde que McDonagh se tornou um membro permanente do Judgement Day, o grupo se estabeleceu ainda mais como um componente crítico de todo Monday Night Raw. Recuperar os títulos de duplas dá a eles um impulso e, caso ocorra algum golpe potencial no Judgement Day, Balor e McDonagh devem estar no meio da briga para ter uma palavra a dizer sobre quem realmente tem o controle nas segundas-feiras.

Top 10 das equipes de duplas: The Young Bucks, 65; FTR, 39; Finn Balor e JD McDonagh, 25; Nathan Frazer e Axiom, 9; A-Town Down Under, 8; Bianca Belair e Jade Cargill, 8; DIY, 8; The Street Profits, 7; House of Black, 6; The Acclaimed, 6.

Melhor facção: Por que The Bloodline ainda é o número 1

A Bloodline foi eleita a melhor facção do wrestling profissional. WWE

Olá: The Bloodline começou 2024 com Roman Reigns, The Rock, Jimmy Uso e Solo Sikoa e atualmente é liderado por Sikoa com os novatos Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu. Independentemente da iteração, The Bloodline tem sido a força mais dominante no wrestling profissional. Indo para a WrestleMania, The Rock e Reigns eram inegáveis ​​e derrotaram o eventual Campeão Indiscutível Cody Rhodes na Noite 1. Perguntas poderiam ter sido levantadas sobre Reigns e Rock fazendo um hiato indefinido após o Showcase of the Immortals. No entanto, essas preocupações foram reprimidas quando Sikoa abriu caminho para o Head of the Table (junto com um papel de orador mais definido) e recrutou novos membros da família para o estábulo.

A adição de Fatu tornou este estábulo indiscutivelmente mais assustador do que a versão anterior. A Bloodline se tornou um híbrido do NWO inicial e dos Four Horsemen. Não importa quem esteja no grupo, seu poder é indiscutível.

Quem poderia suplantar The Bloodline em primeiro lugar até o final do ano?

A Bloodline provavelmente reinará suprema até o fim do ano. No entanto, a questão será qual versão da facção como uma Bloodline Civil War quase certamente ocorrerá no final deste ano. O retorno pendente de Roman Reigns dará início a uma rixa familiar e ele provavelmente será acompanhado pelos membros originais The Usos e possivelmente Sami Zayn no que pode acabar sendo a melhor rixa do ano.

Dez principais facções: The Bloodline, 59; O Julgamento Final, 48; A Elite, 38; Clube de Combate de Blackpool, 24; Família Don Callis, 8; Wyatt Sicks, 6; Bang Bang Gang, 5; Damage CTRL, 5; Casa dos Negros, 5; Os Ingovernáveis ​​do Japão, 3.