Probabilidades da WNBA: Caitlin Clark lidera a corrida ROY, Angel Reese ganhando

No último ano e meio, uma das rivalidades mais intrigantes nos esportes tem sido entre Caitlin Clark e Angel Reese. Embora as duas não joguem na mesma posição e raramente se defendam, a atenção intensa em torno delas como as superestrelas de seus respectivos times as seguiu do jogo universitário para a WNBA.

Agora, a dupla está competindo por um dos prêmios mais prestigiados da liga: Novato do Ano. As linhas de apostas mercuriais que cercam a honra contam uma história sobre como fãs, mídia e apostadores veem a corrida cada vez mais acirrada entre Clark e Reese.

“É mais uma arte do que uma ciência”, disse o líder do basquete profissional do Caesars, David Lieberman, à ESPN. “Você pode ter uma ideia de quem vai ganhar e quem é o favorito e coisas assim, mas isso pode mudar em um piscar de olhos ao longo da temporada, apenas com base em vários fatores, exageros e narrativas.”

A maior diferença entre os mercados futuros de prêmios e outros mercados é que os resultados das disputas por prêmios são decididos por uma votação da mídia e não por resultados em quadra, que são mais fáceis de quantificar e então traduzir em probabilidades de apostas.

Embora Clark sempre fosse a favorita para ganhar o prêmio de Novato do Ano após entrar na liga como a maior pontuadora de todos os tempos do basquete universitário e a primeira escolha geral no Draft da WNBA de 2024, suas probabilidades iniciais de -500 já a tornavam uma favorita quase proibitiva; na noite de abertura, suas probabilidades haviam diminuído para -750, uma probabilidade implícita de 88,24%. As próximas probabilidades mais curtas pertenciam à escolha nº 2 Cameron Brink (10-1), que agora está fora da disputa após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior em junho.

“A popularidade inigualável de Clark, a análise de desempenho, a atenção que ela recebeu durante uma temporada de basquete universitário bem-sucedida e a experiência jogando em um grande palco são o que a tornam tão única e uma grande favorita para ganhar o prêmio de Novato do Ano”, disse Patrick Jay, chefe de apostas esportivas da ESPN BET, à ESPN por e-mail. Em outras palavras, não foram apenas suas estatísticas de basquete que a tornaram a favorita desde o início.

Depois, houve Reese que, apesar das performances impressionantes na faculdade, carregava dúvidas dos especuladores de que seu jogo poderia ser transferido para o próximo nível. Ela abriu com 33-1 para ganhar o prêmio de Novata do Ano, mas mudou para 25-1 na noite de abertura, empatando com Rickea Jackson em quarto lugar, atrás de Clark, Brink e sua companheira de equipe do Chicago Sky, Kamilla Cardoso (20-1).

O público apostador reconheceu o potencial e o valor de Reese nas probabilidades altas e ela se tornou a jogadora mais apostada por bilhetes e apostas em várias casas de apostas, incluindo BetMGM (46,7% bilhetes/53,3% apostas) e DraftKings (40%/55%).

Em 4 de junho, a jovem de 22 anos registrou o segundo double-double de sua carreira e seu segundo jogo consecutivo com rebotes de dois dígitos. Esse foi o começo do que se tornaria uma sequência de 10 jogos consecutivos com double-doubles — um recorde da WNBA — e 11 jogos seguidos com rebotes de dois dígitos, um jogo a menos do recorde da WNBA.

Ambos os recordes são detidos por Candace Parker, a única jogadora na história da WNBA a ganhar o prêmio de Novata do Ano e MVP na mesma temporada. E mesmo sua temporada de novata de 2008 não se equiparou à que Reese está tendo agora em termos de rebotes. Reese tem uma média de 11,4 rebotes por jogo, a melhor da liga — à frente da favorita para MVP, A’ja Wilson (11,1 RPG).

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Como resultado, as chances de Reese de ganhar o prêmio de Novato do Ano ficaram cada vez menores. Na ESPN BET, seu preço caiu para 14-1, depois para 10-1, com o DraftKings relatando suas chances em +900 em 13 de junho. Então, após a vitória de Chicago por 88-87 sobre o Indiana Fever de Clark em 23 de junho, que viu Reese perder 25 pontos, o recorde da carreira, a ex-destaque da LSU atingiu +700 na ESPN BET. Em 2 de julho, ela estava em +400 para levar a honra para casa.

“Tivemos que fazer ajustes nela com base não apenas em seu desempenho, mas no dinheiro que entrou até agora”, disse o diretor de operações de apostas esportivas do DraftKings, Johnny Avello, à ESPN. “Temos uma [potential] perda para Angel Reese.”

No entanto, apesar das conquistas impressionantes de Reese no início da temporada e da responsabilidade significativa sobre ela, as casas de apostas não parecem estar se preocupando muito. Isso porque elas acreditam, como muitas dentro e ao redor do mundo da WNBA, que Clark ainda vai sair por cima.

Mesmo com Reese ganhando dela, a vantagem de Clark não se deteriorou realmente: a nativa de Iowa tem atualmente -600 chances de ganhar o prêmio de Novato do Ano na ESPN BET e, em um ponto, estava mostrando -3000, uma incrível probabilidade implícita de 96,77%. Esses preços de probabilidades não encorajaram muitas apostas públicas, mas ela ainda tem 28% das apostas no DraftKings e 10,2% das apostas na BetMGM.

Caitlin Clark está tocando melhor que Angel Reese?

Angel Reese tem uma média de 11,4 rebotes por jogo, a melhor da liga, à frente da favorita ao prêmio de MVP, A’ja Wilson. Foto de Gary Dineen/NBAE via Getty Images

Embora seja difícil quantificar exatamente o que “melhor” significa no contexto de prêmios, certamente há alguns fatores que dão a Clark uma vantagem sobre Reese.

A escolha nº 1 no draft da WNBA ganhou o prêmio de Novata do Ano 14 de 26 vezes, incluindo os últimos dois anos (Rhyne Howard, do Atlanta Dream, e a companheira de equipe de Clark, Aliyah Boston). De 2008 a 2016, a escolha nº 1 ganhou o prêmio oito de nove vezes, com Elena Delle Donne sendo a única exceção em 2013. Em contraste, a escolha nº 7 no draft, onde Reese foi selecionada, ganhou o ROY exatamente uma vez — quando Tracy Reid conquistou o prêmio inaugural em 1998.

Mas o mais importante é que Clark tem contribuído melhor no ataque do que Reese — e isso, no final das contas, faz uma diferença maior para a maioria dos apostadores e eleitores de prêmios.

“Caitlin Clark é simplesmente a melhor jogadora, com melhores números e mais destaque”, disse a equipe de negociação da BetMGM à ESPN em um comunicado. “Provavelmente seria necessária uma lesão para que ela não ganhasse o prêmio neste momento.” Um eleitor de prêmios disse à ESPN que os pontos são “provavelmente a maior estatística do basquete” e que é o maior fator na votação para todos os prêmios, além do de Jogador Defensivo do Ano.

Apesar de uma curva de aprendizado às vezes íngreme para novatos, Clark saiu disparando nesse quesito, liderando todos os novatos com 16,2 PPG contra 13,3 de Reese. Parker teve uma média de 18,5 PPG em sua campanha de ROY e MVP de 2008.

Mas os pontos não são tudo o que Clark traz para a mesa: a jovem de 22 anos também tem uma média de 6,9 ​​APG, a primeira entre as novatas e a terceira entre todas as jogadoras da WNBA. Ela já quebrou o recorde de assistências de novata em uma única temporada da Fever em apenas 20 jogos e está a caminho de ser apenas a quarta jogadora na história da WNBA, e a primeira novata, a ter uma média de 15 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, juntando-se a Parker, Alyssa Thomas e Sabrina Ionescu.

No final das contas, de acordo com um eleitor dos prêmios da WNBA, a disputa pode ser muito acirrada até o final e muitos eleitores podem ficar divididos, dando aos detentores de ingressos para Clark e Reese uma boa surra em outubro.

No final das contas, tudo pode se resumir a qual time teve o melhor desempenho durante a temporada, o que pode dar ao vencedor uma vantagem mínima: se a temporada terminasse hoje, o Fever chegaria aos playoffs como a oitava colocação, enquanto o Sky ficaria de fora com o nono melhor recorde da liga.