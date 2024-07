Problema no joelho de Luis Suarez no Inter Miami ‘semana a semana’ – Martino

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, reconheceu que Luis Suárez sofre constantemente de inflamação no joelho e tem que lidar com a dor “semana após semana” para poder jogar pelos Herons durante toda a temporada.

Suárez não jogou na partida do MLS All Star, pois o time alegou que ele não pôde viajar devido ao seu joelho inflamado. Martino mais tarde observou que sua participação na abertura da Leagues Cup do Inter Miami contra o Puebla no Chase Stadium na noite de sábado seria uma decisão de última hora, antes que a lenda do Uruguai jogasse por 85 minutos no triunfo por 2 a 0.

“Bem, [I substituted him in the 85th minute] porque essa situação em que seu joelho pode ficar inflamado não é algo que aconteceu agora”, disse Martino em sua entrevista coletiva após a partida.

“Talvez tenha havido outras ocasiões em que você nem sabia. Agora tivemos que dizer isso publicamente porque ele não foi ao All-Star Game, mas é um joelho em que ele trabalha permanentemente, semana após semana.

“Há dias que são melhores, há semanas que não são.”

Durante sua passagem pelo Grêmio, Suárez revelou que sofria de osteoartrite no joelho direito e considerou se aposentar devido à lesão.

“Eu posso sentir dor, meu corpo está falando por mim. Eu quero aproveitar e então decidir por mim mesmo depois de uma longa carreira. Eu preciso descansar, aproveitar minha família… então o destino saberá onde estarei no futuro”, disse Suárez em dezembro.

Apesar dos problemas recorrentes no joelho, Suárez tem sido parte integrante do sucesso recente do Inter Miami. Ele registrou 12 gols e cinco assistências durante a temporada regular da Major League Soccer, impulsionando os Herons para o primeiro lugar na tabela da Conferência Leste.

Ele também marcou sua estreia na Copa da Liga com um gol contra o Puebla, ajudando os atuais campeões a começar a edição de 2024 em grande estilo.

Luis Suárez jogou 85 minutos na vitória do Inter Miami contra o Puebla. História rica/Getty Images

Embora Martino tenha admitido que o Inter Miami encarará a Copa da Liga de uma forma diferente do que o time fez em 2023, o troféu continua sendo a prioridade.

“Nossa visão deste torneio é claramente diferente da visão que tínhamos deste mesmo torneio há um ano. Há um ano estávamos entre os últimos na liga e hoje estamos em primeiro lugar”, disse Martino sobre defender a coroa de Miami.

“Mas não encontramos motivos, pelo menos hoje, para ter algum tipo de cuidado porque viemos de jogar há uma semana, voltaremos a jogar em uma semana e bom, depois veremos se temos possibilidade de avançar e como estamos nos movendo dentro de um torneio que é realmente muito exigente e desgastante. É claro que nossa visão, pelo menos este ano, é totalmente diferente.”

O Inter Miami continua sua campanha na Copa da Liga contra o Tigres na noite de sábado no Estádio NRG em Houston, Texas.