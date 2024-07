Processo judicial revela termos de acordo de ações antitruste da NCAA

A NCAA, suas cinco conferências importantes e advogados que representam uma classe de atletas da Divisão I entraram com os termos detalhados de uma ação antitruste na sexta-feira que tem o potencial de remodelar os negócios dos esportes universitários.

As partes concordaram no final de maio em resolver um trio de ações judiciais (House v. NCAA, Hubbard v. NCAA e Carter v. NCAA) sobre as várias maneiras pelas quais as escolas compensam seus atletas. O registro de sexta-feira é o primeiro de vários passos importantes para formalizar o acordo. Os novos detalhes descrevem como os atletas anteriores dividirão os US$ 2,78 bilhões em danos que a NCAA concordou em pagar, estabelece um novo sistema de compartilhamento de receita e descreve novos limites de escalação para uma longa lista de esportes universitários, entre outros itens.

“Este é outro passo importante no esforço contínuo para fornecer maiores benefícios aos atletas-estudantes, ao mesmo tempo em que cria um modelo estável e sustentável para o futuro dos esportes universitários”, disseram a NCAA e suas conferências de poder em uma declaração na sexta-feira à noite. “Embora ainda haja muito trabalho a ser feito no processo de aprovação do acordo, este é um passo significativo para estabelecer clareza para o futuro de todo o atletismo da Divisão I, ao mesmo tempo em que mantém um modelo duradouro baseado em educação para esportes universitários, garantindo a oportunidade para atletas-estudantes de obter um diploma e as ferramentas necessárias para ter sucesso na vida após os esportes.”

As escolas serão autorizadas pela primeira vez a pagar seus atletas diretamente por meio de acordos de nome, imagem e semelhança (NIL) sob os termos do acordo. Cada escola poderia fornecer até 22% da receita média que as escolas de conferência de energia geram com direitos de mídia, vendas de ingressos e patrocínios — uma quantia que deve ficar entre US$ 20 milhões e US$ 22 milhões por escola quando o acordo entrar em vigor no início do ano acadêmico de 2025-26.

Resumo do acordo de ações judiciais antitruste da NCAA • Qualquer atleta da Divisão I que tenha praticado um esporte de 2016 até hoje tem direito a danos passados, que serão determinados por uma fórmula proposta • Jogadores de futebol e basquete masculino de escolas de conferências de poder serão elegíveis para receber uma média de $ 135.000 • Jogadoras de basquete feminino de escolas de conferências de poder podem receber uma média de US$ 35.000 • O maior pagamento individual estimado para um atleta será de US$ 1,8 milhão • As escolas serão autorizadas pela primeira vez a pagar seus atletas diretamente por meio de acordos NIL; cada escola poderia fornecer até 22% da receita média que as escolas de conferências de energia geram com direitos de mídia, vendas de ingressos e patrocínios – uma quantia que deve ficar entre US$ 20 e US$ 22 milhões por escola quando o acordo entrar em vigor • O valor de US$ 20 a 22 milhões que serve, na verdade, como um teto salarial aumentará ao longo do tempo, à medida que a receita das ligas cresce; o número deve crescer para quase US$ 33 milhões por escola até o final do prazo de 10 anos do acordo • Esses pagamentos, quando combinados com as mensalidades e outros benefícios que os atletas já recebem, criarão um sistema em que muitas escolas estão compartilhando quase metade da receita que geram com os atletas. • O cálculo da divisão 50/50 considera todos os atletas da escola como um grupo, em vez de esporte por esporte • Os atletas ainda poderiam ganhar dinheiro com acordos NIL com terceiros • A NCAA concordou em remover quaisquer limites no número de bolsas de estudo que uma escola pode fornecer aos atletas • O acordo permite que o tribunal nomeie um “mestre especial” para decidir sobre quaisquer disputas sobre novas regras relacionadas à compensação de jogadores

Os atletas ainda poderiam ganhar dinheiro com acordos NIL com terceiros, mas a NCAA disse que o acordo permitirá que eles instalem um “programa de fiscalização e fiscalização mais robusto e eficaz” para garantir que esses acordos com terceiros sejam “atividades NIL legítimas”. Muitos atletas — especialmente no futebol e no basquete — atualmente recebem dinheiro de coletivos de reforço, que evoluíram para servir como folhas de pagamento terceirizadas para atrair os melhores jogadores em vez de pagamentos pelo valor real de um atleta como endossante. A NCAA espera que seu novo sistema reduza esses tipos de acordos.

A NCAA planeja criar um banco de dados de acordos NIL para tentar avaliar objetivamente se acordos entre um atleta e um terceiro se qualificam como um acordo de endosso legítimo. Vários treinadores e diretores atléticos disseram à ESPN nas últimas semanas que antecipam que alguma forma de pagamentos NIL de coletivos continuará.

O acordo permite que o tribunal nomeie um “mestre especial” para decidir sobre quaisquer disputas sobre novas regras relacionadas à compensação de jogadores. Isso marca uma mudança notável em relação ao histórico da NCAA de usar seu próprio braço de execução para determinar se algum atleta ou escola está violando suas regras de compensação. O acordo também estabeleceria um processo de arbitragem para jogadores e escolas se oporem a qualquer punição sob as novas regras.

As duas partes ainda não determinaram quem atuará como a nova entidade de execução ou quem supervisionará o processo de arbitragem de quaisquer disputas futuras.

O valor de US$ 20-22 milhões que serve, na verdade, como um teto salarial aumentará ao longo do tempo, conforme a receita das ligas cresce. Especialistas citados nos documentos judiciais disseram que esperam que o número do teto cresça para quase US$ 33 milhões por escola até o final do prazo de 10 anos do acordo. A NCAA e os advogados dos demandantes disseram que esses pagamentos, quando combinados com as mensalidades e outros benefícios que os atletas já recebem, criarão um sistema em que muitas escolas estão compartilhando quase metade da receita que geram com os atletas. Esse valor é comparável aos acordos de compartilhamento de receita em esportes profissionais.

Steve Berman, co-advogado dos atletas, disse que a intenção deles durante as negociações era chegar a uma divisão de receita próxima a 50/50.

“Era isso que estávamos pensando, sim”, disse Berman.

O cálculo de divisão 50/50 considera todos os atletas da escola como um grupo, em vez de esporte por esporte. Por exemplo, é altamente improvável que jogadores de futebol — que geram a maior parte da receita para a maioria das escolas — recebam 50% do dinheiro que o time de futebol gera. Alguns desses benefícios precisam ser compartilhados equitativamente devido aos regulamentos do Título IX. O acordo não fornece instruções detalhadas sobre como aplicar o Título IX a esses novos benefícios, deixando algumas decisões potencialmente complicadas para cada escola individual.

Os escritórios de advocacia administrados por Berman e seu co-advogado, Jeffrey Kessler, serão responsáveis ​​por auditar as demonstrações financeiras das escolas da NCAA durante o acordo de 10 anos para garantir que as escolas estejam relatando corretamente suas receitas.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Para danos passados, os advogados dos demandantes apresentaram uma fórmula proposta para decidir como dividir o dinheiro entre os atletas elegíveis. Qualquer atleta da Divisão I que praticou um esporte de 2016 até hoje é elegível para danos passados. O corte de 2016 é devido ao estatuto de limitações do processo inicial House v. NCAA, que foi aberto em 2020. A fórmula leva em consideração uma série de fatores, incluindo onde o atleta estudou e quantos snaps ou minutos ele jogou.

Berman disse que jogadores de futebol e basquete masculino de escolas de conferências de poder serão elegíveis para receber uma média de $ 135.000. Jogadoras de basquete feminino de conferências de poder podem receber uma média de $ 35.000. O pagamento provável para atletas de outros esportes dependerá de quantos entrarem com reivindicações.

Para alguns, parte dos pagamentos também será baseada no potencial de poder aquisitivo dos atletas, caso eles tivessem conseguido assinar acordos NIL enquanto estavam na escola. Berman disse que o maior pagamento individual estimado para um atleta será de US$ 1,8 milhão.

Como parte do acordo, a NCAA concordou em remover quaisquer limites no número de bolsas de estudo que uma escola pode fornecer aos atletas. Anteriormente, as regras da NCAA ditavam um certo número de bolsas de estudo por esporte. Se o acordo for aprovado, haverá um limite em quantos jogadores totais cada equipe pode ter em seu elenco e cada escola individual decidirá quantos desses jogadores ela quer colocar em bolsa de estudos.

Espera-se que a juíza Claudia Wilken analise os termos do acordo propostos nas próximas semanas e decida se os aceita preliminarmente no início de setembro ou antes. O acordo propõe que o aviso seja enviado aos atletas sobre os detalhes do acordo em 1º de outubro e que a janela para os atletas se oporem aos seus termos seja 105 dias depois, em 14 de janeiro de 2025.

Berman disse que os demandantes planejam publicar um site que permitirá que todos os atletas descubram quanto dinheiro eles podem receber do conjunto de danos.

Após os atletas terem a chance de rever os termos, o juiz Wilken fará uma decisão final sobre aceitar ou não o acordo. Essa decisão não é esperada antes do final de 2024 ou início de 2025.