Procurador-geral de Justiça recebe representantes da Softplan para discutir parcerias e aprimoramento tecnológico

Na manhã desta terça-feira (23), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, reuniu-se com o diretor executivo da Softplan, Márcio Santana, e a executiva de relacionamento, Ingrid Meireles, para fortalecer a parceria entre o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) e a empresa responsável pelo Sistema de Automação da Justiça (SAJ). Também estiveram presentes o presidente da Comissão Gestora do SAJ Filipe Coimbra e o promotor de Justiça, Vicente Porciúncula.

A reunião abordou a implementação de novas tecnologias e a melhoria contínua dos processos judiciais por meio do sistema SAJ, visando tornar as atividades do Ministério Público de Alagoas mais eficientes e integradas.

Lean Araújo destacou a importância do encontro para melhorar as atividades do MPAL. “Estamos sempre empenhados em aprimorar nossos processos e serviços, e a colaboração com a Softplan tem sido fundamental para alcançar esses objetivos”, afirmou.

“É sempre um grande orgulho ter o Ministério Público de Alagoas como cliente. Discutir projetos futuros e explorar tecnologias que facilitam o dia a dia das atividades é essencial. Entendemos a responsabilidade de ser o provedor da solução finalística para o MP de Alagoas. Mais uma vez, reforçamos essa parceria e o compromisso da Softplan com o MPAL”, declarou Márcio Santana.

O promotor de Justiça, Vicente Porciúncula, também comentou sobre o encontro. “Foi uma reunião muito importante, onde debatemos algumas demandas, como a integração do SAJ com os órgãos colegiados, a remessa de suas decisões via sistema ao CNMP, e a integração com o Superior Tribunal de Justiça e aspectos da implementação do SAJ-6 “ explicou.