Procurador-geral de Justiça visita Promotoria de Murici para vistoria e reparos

Na manhã desta terça-feira (16), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, visitou o Edifício Procurador de Justiça José Martins Filho, sede das Promotorias de Justiça de Murici, para conhecer as instalações, que foram inauguradas no início do ano, e vistoriar as condições físicas do local, que necessitam de pequenos reparos para melhorar o ambiente de trabalho e o atendimento à população.

Durante a inspeção, foram identificados problemas na conexão de internet e na drenagem do solo. A promotora de Justiça, Ilda Regina, que recepcionou o PGJ, destacou a importância de solucionar essas questões para garantir a eficiência dos serviços prestados pela promotoria.

Em resposta imediata às necessidades constatadas, uma ordem de serviço foi expedida para resolver a questão da drenagem do solo. Segundo o PGJ Lean Araújo, o compromisso com a infraestrutura das promotorias é essencial para o bom funcionamento do Ministério Público de Alagoas, garantindo maior conforto e segurança para seus membros, servidores e para a população atendida.

“A visita à Promotoria de Murici faz parte de um esforço contínuo para assegurar que todas as unidades do Ministério Público de Alagoas estejam em condições adequadas para desempenhar suas funções com excelência. Estamos empenhados em resolver os problemas identificados o mais rápido possível”, afirmou Lean Araújo.

Ao final da visita, a promotora de Justiça Ilda Regina serviu um café da manhã, afim de recepcionar o procurador-geral de Justiça e proporcionar um momento de socialização entre os servidores da casa e o chefe institucional.