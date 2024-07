Produtor de ‘Many Men’ de 50 Cent distancia música do tiroteio de Trump, campanha

Reproduzir conteúdo de vídeo



50 centavos aproveitou ao máximo a tendência de sua música “Many Men” ao lado do Donald Trump tentativa de assassinato – mas o produtor da música, Filial Darrell “Digga”dentro dele como um momento agridoce.

O veterano beatmaker disse ao TMZ Hip Hop… ter o disco clássico se tornando viral em 2024 é definitivamente uma vantagem, mas ele não gosta que isso seja usado para fazer Trump parecer gangsta – no fim das contas, ele não suporta o cara .

Digga diz que suas notificações começaram a aparecer logo depois DT foi atingido em Betel, PA. Ele admite que se perguntou na época se era real ou uma brincadeira, mas é claro, agora sabemos que o tiroteio foi real.



Pretenso assassino Thomas Matthew Crooks o que visto no telhado por agentes do Serviço Secreto, mas não antes matando um espectador inocente que estava participando do comício.

Não demorou muito para Digga colher recompensas musicais depois disso… As transmissões de “Many Men” dispararam 250%, com mais de 2 milhões de transmissões em apenas 2 dias. Nada mal para um álbum lançado em 2003!!!



50 fez barulho em seu show em Boston no último domingo, cantando a música enquanto projetava a capa do álbum “Get Rich Or Die Tryin'” com O rosto de Trump foi photoshopado como suporte para a multidão.



Digga diz que é tudo diversão e jogos, a menos que Trump tente usar a música em sua campanha… ele diz que é aí que ele estabelecerá o limite!

O nativo do Harlem começou sua carreira produzindo para os MCs de sua cidade natal no final dos anos 90 e estará divulgando seu catálogo em uma batalha beat que está por vir em Atlanta.

Ma$e revelado a Cam’ron é um episódio recente de “It Is What It Is” que o falecido Eu grande tentou armar para que ele fosse roubado e possivelmente pior… um momento difícil que Digga pode confirmar.