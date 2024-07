Produtos de beleza para garanhão Megan Thee

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Prepare-se para se sentir arrogante AF… porque Garanhão Megan Thee está oferecendo seus serviços como personal stylist.

De perucas a sombra e brilho corporal… Meg cuida de você. E embora esses itens não sejam produtos oficiais… eles são as principais escolhas da rapper para o Prime Day, para que você possa recriar alguns de seus looks mais icônicos.

Confira os produtos abaixo… e coloque seu Freak Nasty.

Bread Beauty Oil Duo para cabelo e corpo

Obtenha cabelos macios e sedosos com este produto vegano e livre de crueldade Duo de óleo de beleza para pão! A dupla de óleos de US $ 30 vem com uma garrafa grande de óleo de macadâmia, além de um tamanho de viagem… perfeito para suas férias de “Verão Hot Girl”!

“Cheira incrível. Hidratante sem ser oleoso. Eu realmente uso isso todos os dias”, disse um crítico.

Enquanto outro compartilhou como isso ajudou seus cabelos: “Desde que adicionei o óleo à minha rotina nos dias de lavagem do cabelo, tive muito menos emaranhados e tantos elogios no meu cabelo!

elf Sombra Metálica Líquida

Pegue isso Euforia maquiagem com isso elf Sombra Metálica Líquida Fórmula em Gel por apenas $ 6,00!

“É difícil encontrar sombra que dure durante uma competição, não sue e mantenha a cor”, disse um crítico sobre sua capacidade de resistir ao suor.

“Usei essa sombra em um festival de música. Ela ficou com primer de sombra por baixo e spray de maquiagem por cima. Era super brilhante e combinou bem com minha roupa com tema de fada da floresta”, acrescentou outro usuário satisfeito.

Pregos de pressão de ursinho de goma de marshmallow

As unhas compridas estão na moda, as unhas curtas estão fora… para o “Hot Girl Summer”! Estes Press on Nails Marshmallow Gummy Bear Square lhe dará unhas com qualidade de salão por US $ 44,99.

“Meu Deus 😆 adoro essas unhas! Elas realmente emitem o que acabei de pagar uma fortuna pelas minhas unhas no salão, mas a prensagem nas unhas 🥰🥰🥰👏🏽 estarei comprando de novo tão lindas, longas e cheias de brilho”, um satisfeito revisores recebidos.

Enquanto outro revisor enfatizou como elas pareciam “exatamente” com a foto: “Minhas unhas foram enviadas muito rápido. Elas pareciam exatamente como na foto. Estou tão apaixonada por todos os meus lindos conjuntos de unhas. Eles literalmente vêm com tudo que você precisa, e eles não parecem prensadas. Parecem unhas de salão de beleza. Dá uma aparência muito cara por um preço acessível.

Paleta de fantasia DRAGUN BEAUTY

Olhar Pressão deliciosa com isso Paleta de fantasia DRAGUN BEAUTY … que inclui dois acabamentos de sombra cintilantes e três acabamentos foscos, incluindo preto e dois tons de rosa por US$ 20!

A fórmula de pigmentos da paleta de sombras facilita a mistura e a transição para outras cores. Também é vegano, livre de crueldade e fabricado nos EUA!

“A paleta mais incrível que já tive”, disse um crítico feliz antes de acrescentar que a cor muitas vezes se esgota. “Comprei isso anos atrás e então ele se esgotou em todos os lugares e não consegui encontrá-lo novamente. Verifiquei aleatoriamente na Amazon para ver se havia algum depois de um longo período de tempo e então havia novamente, então comprei o estoque imediatamente e estou muito feliz porque senti falta dessas cores. Você não consegue encontrar essas cores em nenhuma paleta de maquiagem. Nikita e sua equipe fizeram o melhor.

Glitter de meleca de unicórnio

Não há verão quente sem algumas … Glitter de meleca de unicórnio. O material arrogante pode ser usado no corpo, da cabeça aos pés, incluindo rosto, sombra, bochechas, lábios e cabelo!

“Eu experimentei muitas outras marcas e voltei ao ranho de unicórnio. É muito ‘vistoso’, mas não uma bagunça para o dia seguinte. Dá um brilho muito legal com aplicação mínima e um visual de parar o show se você aplicar camadas ”, uma das muitas críticas de cinco estrelas publicadas na Amazon.

AMI COLE Desert Date Cream Multistick Lip & Cheek Tint

Economize espaço na sua bolsa de maquiagem com este $ 22 AMI COLE Desert Date Cream Multistick para lábios e bochechas. Ele garante que suas bochechas e lábios sejam nutridos com manteiga de karité hidratante, além de dar-lhes um toque de cor e acabamento úmido!

Um crítico feliz disse: ‘Recentemente comprei um lindo blush rosa da A Cole e devo dizer que estou apaixonado! Este blush complementa lindamente minha pele bronzeada, adicionando um toque natural de cor às minhas bochechas. simplesmente perfeito – não muito forte, mas apenas o suficiente para me dar uma aparência saudável e radiante. O blush combina sem esforço e tem grande poder de permanência ao longo do dia. Eu recomendo fortemente este blush para qualquer pessoa com pele bronzeada que procura um toque de cor lisonjeiro. Rapidamente se tornou um item básico na minha rotina de maquiagem!”

“Comprei esse blush em duas cores diferentes, Spice e Flame. O que é muito legal nesse produto é que você pode usá-lo como blush, lip tint com/sem gloss e como sombra. A consistência do blush é cremoso, leve e transparente. Ele fica claro, deixando apenas a cor suficiente para se misturar, para que pareça natural e não pesado ou artificial. Você pode aumentar a cor nos lábios, bochechas ou ao usar como sombra, disse outro revisor.

Kit inicial muito quente para manusear – muito estranho

Economize tempo e frustração com o Kit inicial muito quente para manusear – muito estranho cílios magnéticos e delineador em caneta magnética. O conjunto de US$ 39,99 é feito 100% seda e inclui 12 miniímãs nos cílios que seguram fortemente o delineador magnético… não é necessária cola… além disso, o conjunto também vem com uma pinça!

“Ouça, eu adoro cílios magnéticos, mas às vezes eles podem parecer falsos. Eles são definitivamente volumosos, mas sem dúvida os melhores que já comprei. Usei cílios glamnéticos e moxie e eles os tiram da água. O delineador magnético é nas melhores 18 horas que usei e sem nenhum movimento, voltei direto no mesmo dia e comprei um segundo par em outro estilo ‘, afirmou uma crítica.

Enquanto outro cliente satisfeito disse que comprará mais: ‘Esses cílios são tão bons !!!! Eles são definitivamente de grande valor e funcionam perfeitamente com o delineador de cílios. o suficiente. Eu definitivamente compraria mais.”

Peruca Curta Verde Anime

Aumente o nível da sua roupa ou fantasia com este $ 28,99 Peruca curta verde de anime com 2 coques peruca de festa à fantasia de Halloween para mulheres. A peruca já vem estilizada em dois coques e é feita de fibra sintética resistente ao calor, o que significa que também pode ser remodelada para atender a outras necessidades de penteado.

A peruca inclui duas alças ajustáveis, dois ganchos e uma estrutura de material macio e respirável, facilitando o redimensionamento para qualquer cabeça.

“Gostei de como era longo, assim como as outras perucas columbina no TikTok. 😅 Mas ficou um pouco, mas ainda estava muito fofo 😁 10/10”, compartilhou um revisor.

Todos os preços sujeitos a alterações.