Professores em estado crítico depois de salvar crianças de esfaqueamento em massa no Reino Unido

Dois heróicos professores lutam por suas vidas depois de serem esfaqueados enquanto tentavam salvar crianças em um Taylor Swift -festa temática no Reino Unido.

Leane Lucas entrou em ação, levando as crianças para um lugar seguro através de uma escada de incêndio… enquanto seu colega Heidi Barlow trancou outras pessoas em um banheiro para protegê-las do maníaco empunhando uma faca que entrou em fúria no evento de ioga e dança em Southport na segunda-feira.