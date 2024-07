Programa Assistência Com Você realiza edição especial em Penedo para alunos e alunas da EJA

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) realiza uma edição especial do Programa Assistência Com Você na noite desta quarta-feira, 04 de julho.

Direcionado para alunos e alunas da Educação para Jovens e Adultos (EJA), o evento será realizado no Complexo Educacional e Esportivo da SEMED Penedo, o antigo ginásio do SESI, a partir das 19 horas.

O trabalho da pasta da Prefeitura de Penedo descentraliza o atendimento do Cadastro Único e outros serviços, entre eles o Programa Viver Melhor que auxilia na concessão do BPC Loas.

O Assistência Com Você também é realizado com a participação direta de outros setores da Prefeitura de Penedo, viabilizando a realização de atendimentos da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Educação, do Procon Penedo e também do acesso à tarifa social de água e de energia.

Apesar da prioridade para estudantes da EJA viabilizada pela Prefeitura de Penedo, a edição especial do Assistência Com Você também será aberta para moradores das comunidades próximas, entre elas Cacimbinhas, Matadouro e Campo Redondo.

SECOM PMP