Programa Minha Chance abre novas vagas para cursos gratuitos em Penedo

A Prefeitura de Penedo está oferecendo uma excelente oportunidade para os moradores de Penedo com o lançamento de mais novas vagas no programa da Prefeitura de Penedo, Minha Chance. Este programa, que visa capacitar e qualificar a população para o mercado de trabalho, está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos.

Cursos, Número de Vagas e Datas dos Cursos

Assistente Administrativo : Noite – 07/08/2024 a 01/10/2024

: Noite – 07/08/2024 a 01/10/2024 Operador de Computador : Tarde – 07/08/2024 a 01/10/2024 / Noite – 07/08/2024 a 01/10/2024

: Tarde – 07/08/2024 a 01/10/2024 / Noite – 07/08/2024 a 01/10/2024 Eletricista Instalador Predial : Tarde – 07/08/2024 a 01/10/2024 / Noite – 07/08/2024 a 01/10/2024

: Tarde – 07/08/2024 a 01/10/2024 / Noite – 07/08/2024 a 01/10/2024 Assistente de Planejamento e Controle da Produção : Tarde – 07/08/2024 a 01/10/2024

: Tarde – 07/08/2024 a 01/10/2024 Eletricista de Automóveis : Tarde – 07/08/2024 a 01/10/2024 / Noite – 07/08/2024 a 01/10/2024

: Tarde – 07/08/2024 a 01/10/2024 / Noite – 07/08/2024 a 01/10/2024 Soldador Mig Mag : Noite – 12/08/2024 a 23/09/2024 / Tarde – 26/08/2024 a 21/10/2024

: Noite – 12/08/2024 a 23/09/2024 / Tarde – 26/08/2024 a 21/10/2024 Costureiro : Noite – 12/08/2024 a 07/10/2024 / Tarde – 12/08/2024 a 07/10/2024

: Noite – 12/08/2024 a 07/10/2024 / Tarde – 12/08/2024 a 07/10/2024 Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais : Noite – 26/08/2024 a 21/10/2024

: Noite – 26/08/2024 a 21/10/2024 Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carb Baixa Liga : Noite – 02/09/2024 a 29/10/2024

: Noite – 02/09/2024 a 29/10/2024 Confeiteiro: Tarde – 18/09/2024 a 28/11/2024 / Noite – 18/09/2024 a 28/11/2024 / Noite – 01/10/2024 a 12/11/2024

Como se Inscrever

Os interessados podem se inscrever diretamente na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, localizada na Praça Largo de Fátima, 464, Santa Luzia (vizinho à Gruta de Nossa Senhora de Fátima). As inscrições serão abertas nos dias 01, 02 e 03 de agosto. Mais informações no WhatsApp: +55 82 9370-9877.

Benefícios para a Comunidade

O Programa Minha Chance é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo que tem como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida da população através da educação e capacitação profissional. O prefeito Ronaldo Lopes destaca a importância de programas como este para o desenvolvimento econômico e social da cidade, afirmando que “a qualificação profissional é a chave para o crescimento sustentável e a geração de emprego em nossa região”.

Desde o início do Programa Minha Chance, 1.067 pessoas já concluíram os cursos oferecidos e receberam seus certificados, demonstrando o grande sucesso dessa iniciativa da Prefeitura de Penedo. Muitas dessas pessoas já estão inseridas no mercado de trabalho, ocupando posições em diversas empresas, enquanto outras aproveitaram a capacitação adquirida para abrir seus próprios negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

Contato para Inscrição