Programa Minha Chance inicia nova turma de soldador nesta segunda, 1º de julho, e mais duas de confeiteiro no dia 08. Confira listas de inscritos aqui

Dois novos cursos profissionalizantes gratuitos viabilizados pela Prefeitura de Penedo, por meio do Programa Minha Chance, iniciam as aulas neste mês de julho.

Logo mais à noite desta segunda-feira, 1º de julho, vinte inscritos na qualificação do SENAI para soldador no processo eletrodo revestido aço, carbono e baixa liga começam o aprendizado que tem certificado da melhor escola de formação profissional do Brasil, reconhecido em todo território nacional.

Já no próximo dia 08, a qualificação especializada atenderá 50 pessoas residentes em Penedo inscritas no curso de Confeiteiro, pessoal dividido nos turnos tarde e noite.

O investimento do governo Ronaldo Lopes para qualificar a população de Penedo para o mercado de trabalho e o empreendedorismo, iniciativa que tem participação direta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Confira abaixo as listas das três novas turmas do Programa Minha Chance