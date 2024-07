Projeção de aumento do COLA para 2025: Qual é a projeção mais recente após o IPC do mês passado?

EA estimativa para o ajuste do custo de vida (COLA) da Previdência Social em 2025 foi revisada para baixo para 2,7% devido à inflação menor do que a esperada em junho. Originalmente previsto em 3%, o ajuste mudou após o índice de preços ao consumidor (IPC) subiu apenas 3% em junho, abaixo dos 3,3% em maio. A taxa básica, excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, também caiu para 3,3%, a menor desde abril de 2021.

O COLA é calculado com base no índice de preços ao consumidor para assalariados urbanos e trabalhadores administrativos (IPC-W)que caiu para 2,9% dos 3,2% de maio. Este declínio significa que o atual COLA de 3,2% que Seguro Social os beneficiários começaram a receber em janeiro agora é maior do que o ajuste projetado para 2025. Isso é preocupante para os idosos que já estão lidando com a alta inflação e o aumento dos preços de bens essenciais.

Mary Johnson, analista aposentada da organização sem fins lucrativos Senior Citizens League, expressou suas preocupações: “Seja uma ida ao posto de gasolina, ao supermercado ou à farmácia, os preços nos EUA aumentaram consideravelmente nos últimos anos, e isso é particularmente desafiador para aposentados que vivem de fontes de renda fixa.”

A inflação continua sendo a principal preocupação dos aposentados americanos, de acordo com a Schroders’ 2024 Pesquisa de aposentadoria nos EUA. Deb Boyden, chefe de Contribuição Definida dos EUA na Schroders, enfatizou os desafios enfrentados pelos aposentados com renda fixa, observando que os preços de itens essenciais como alimentos, abrigo, eletricidade e serviços médicos continuam a subir mais rápido do que a taxa geral de inflação.

Aposentados se preparam para menor COLA em 2025 com inflação esfriando

Essa situação pressiona os idosos que dependem de rendas fixas, dificultando a manutenção do padrão de vida. Com os preços essenciais ainda subindo, os idosos sentem a pressão financeira. É crucial que eles encontrem maneiras de proteger seus ativos e fazer seu dinheiro trabalhar para eles.

A revisão em baixa da COLA 2025 estimativa destaca os desafios atuais enfrentados por idosos lidando com alta inflação e aumento de custos de bens essenciais. À medida que os preços continuam a subir, os aposentados precisam buscar estratégias para mitigar o impacto financeiro e garantir sua segurança financeira.

Mary Johnson também observou que “preços persistentemente altos para itens essenciais essenciais estão causando sofrimento para muitos beneficiários mais velhos e incapacitados da Previdência Social”. Embora a inflação moderada possa reduzir os gastos em algumas áreas, beneficiários aposentados e incapacitados gastam cerca de metade do orçamento familiar em custos de moradia, que aumentaram em 5,4%. Além disso, os preços dos alimentos permanecem teimosamente altos.

Essas estimativas ressaltam a complexa interação entre inflação e despesas essenciais para aqueles que dependem de benefícios da Previdência Social. O anúncio oficial para o COLA de 2025 será feito em outubro, mas essas questões continuarão a ser um ponto de preocupação para aqueles que dependem de benefícios da Previdência Social.