Projetos na área da segurança pública e terceiro setor são apresentados na 7ª RAE

O Ministério Público de Alagoas realizou nesta terça-feira (30) a 7ª Reunião de Análise Estratégica (RAE) do ano, momento em que os membros puderam conhecer um pouco mais sobre as ações do projeto “Atuação em Rede do Terceiro Setor”. No encontro, eles também assistiram uma apresentação sobre articulação feita pelo Ministério Público de Alagoas em prol da criação dos Conselhos Municipais de Segurança.

Sobre essa questão, o promotor de Justiça José Antônio Malta Marques relembra que, em um primeiro momento, o Ministério Público realizou uma série de diálogos junto aos municípios alagoanos para que os gestores tomassem as medidas necessárias para a criação de seus respectivos Conselhos de Segurança. Atualmente, todos os municípios possuem seu próprio Conselho, afirmou o promotor.

“Depois disso, nós iniciamos uma segunda etapa, voltada à capacitação dos conselheiros municipais. Fizemos encontros regionais. O primeiro foi em Santana do Ipanema, que contou com a participação de 20 municípios. O segundo, foi em Delmiro Gouveia, com oito municípios. O terceiro encontro será na próxima sexta, em União dos Palmares”, informou o promotor José Antônio.

Terceiro setor

Na segunda parte da reunião, o promotor de Justiça Givaldo Lessa apresentou o projeto “Atuação em Rede do Terceiro Setor”, que tem como objetivo apoiar fundações de pequeno porte por meio da formação de parcerias com instituições maiores, estimulando, dessa forma, uma atuação em rede. Em sua apresentação, o promotor falou sobre o trabalho que vem sendo feito com a Fundação Casa dos Especiais (Funcae) e com o Instituto para Preservação da Mata Atlântica (IPMA).

“O Ministério Público articulou uma visita dos assistidos da Funcae ao IPMA. Pretendemos também fazer uma capacitação para que eles sejam tratadores, possam produzir mudas e, eventualmente, venham a ser guias do próprio parque que está sendo idealizado pelo IPMA. Após essa capacitação, a ideia é que esses jovens sejam inseridos no mercado de trabalho por meio do Maceió Convention, fundação que engloba o trade turístico”, explicou o promotor Givaldo.

Articulação

A reunião foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, que parabenizou os resultados apresentados. De acordo com o chefe do MPAL, a atuação do promotor de Justiça José Antônio e do promotor Givaldo reforçam o papel da instituição enquanto articuladora na construção de políticas públicas.

“Essas apresentações dos promotores de Justiça José Antônio e Givaldo colocam o Ministério Público como um órgão articulador expressivo na construção de políticas públicas, trazendo um olhar multifacetado sobre questões de caráter social. Toda essa movimentação que o Ministério Público de Alagoas vem fazendo, não apenas nesses projetos, mas em outras iniciativas, tem sido bastante positiva”, destacou o PGJ.

Planejamento

Para a chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica, promotora de Justiça Stela Cavalcanti, as RAEs são momentos importantes para que membros e servidores conheçam os trabalhos desenvolvidos pela instituição. “É muito bom quando vemos os resultados dos projetos. Eu gostaria de parabenizar a todos pelas iniciativas, que são tão importantes para a instituição”, finalizou.