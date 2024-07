Promotores Criminais e do Júri participam de oficina da Asplage sobre planos de atuação

Dando continuidade à capacitação de membros para a criação de planos de atuação, o Ministério Público de Alagoas realizou nova oficina nesta segunda-feira (29), desta vez com promotores de Justiça que atuam na área criminal e no Tribunal do Júri. A iniciativa é fruto do trabalho da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (Asplage).

“O nosso objetivo com as oficinas é que os promotores de Justiça estabeleçam ações que são prioridade para 2024 e 2025, com foco nas comunidades em que eles atuam. É bom destacar que os planos de atuação devem ter, como base, o Planejamento Estratégico Institucional do MP”, informou a chefe da Asplage, promotora de Justiça Stela Cavalcanti.

O Ministério Público já realizou, até o momento, oficinas com os coordenadores dos Núcleos do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça (Caop), com os promotores de Justiça de 1ª e de 2ª entrância, bem como com aqueles que têm atuação na área da infância.

Está prevista, para agosto, capacitação com os promotores de Justiça de Arapiraca, de 3ª entrância.