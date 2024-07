Promotores de Justiça participam de oficina para a criação de planos de atuação

A Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (Asplage) realizou nesta segunda-feira (15) uma oficina para a criação de planos de atuação pelas Promotorias de Justiça de 2ª entrância. A iniciativa tem como objetivo definir ações específicas a serem desenvolvidas pelos órgãos durante 2024 e 2025.

“Baseado no Planejamento Estratégico Institucional e no Plano Geral de Atuação, a proposta é que, por meio dos planos de atuação, o promotor de Justiça possa trabalhar com metas próprias, de acordo com as necessidades da comunidade em que ele atua”, destacou a chefe da Asplage, promotora de Justiça Stela Cavalcanti.

Já foram realizadas duas oficinas, uma voltada às Promotorias de Justiça de 1ª Entrância e a outra, às coordenações dos Núcleos que compõem o Caop. Na próxima sexta-feira (19), acontecerá mais uma capacitação, dessa vez voltada às Promotorias de Justiça da Capital com atribuições na infância e juventude.

“Vale destacar também que, esse mês, a Asplage deverá promover ainda uma oficina junto à Coordenação das Promotorias Criminas da Capital. Em agosto, faremos outra capacitação com as Promotorias de Arapiraca, de 3ª entrância”, finalizou.