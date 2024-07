Proprietário do Suns, Mat Ishbia, quer trazer a NHL de volta a Phoenix

O proprietário do Phoenix Suns, Mat Ishbia, está de olho em trazer o hóquei de volta ao Arizona, informou o Sportico na quarta-feira.

O Arizona agora está sem um time da NHL depois que os Coyotes se mudaram para Salt Lake City após a campanha de 2023-24. A franquia terá um novo nome na temporada de 2025-26, mas quando jogar neste ano, será conhecida como Utah Hockey Club.

“Eu definitivamente farei parte da comunidade, e se eu puder ajudar a trazer o hóquei de volta, eu vou olhar para isso”, Ishbia disse ao Sportico. “É definitivamente algo em que estou interessado. É uma cidade de quatro esportes. Estou desapontado por não termos um time de hóquei, mas eu entendo o que aconteceu, e vamos tentar consertar isso um dia.”

Ishbia, 44, também é dona do Phoenix Mercury da WNBA.

O Footprint Center, casa do Mercury, sediou o WNBA All-Star Game no sábado. Há também uma nova instalação de treino feminino de US$ 100 milhões, financiada por Ishbia, atrás da arena.

“Acho que nossa arena é de primeira classe agora. Adoro nossa arena”, disse Ishbia sobre o Footprint Center. “Mas em algum momento teremos que conseguir uma nova arena.”

Os Coyotes jogaram na Mullett Arena, com capacidade para 5.000 pessoas, no campus da Arizona State em Tempe, Arizona, de 2022 a 2024.

De acordo com o relatório do Sportico, Ishbia não revelou se estava em negociações com a NHL, e a liga também ficou quieta. Se o hóquei acabar voltando para o Arizona, Ishbia teria a nova arena construída no centro de Phoenix.

O ex-proprietário dos Coyotes, Alex Meruelo, vendeu o clube por US$ 1,2 bilhão.