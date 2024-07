Proprietários do Liverpool, Fenway Sports Group, encerram negociações para comprar o Bordeaux

Os donos do Liverpool, Fenway Sports Group, não comprarão o Bordeaux, disse a antiga potência da liga francesa na terça-feira.

O Bordeaux, seis vezes campeão francês, o mais recente em 2009, está atualmente apelando contra a decisão de rebaixar o clube para a terceira divisão e busca garantir financiamento para a próxima temporada.

O Bordeax conquistou seis títulos da Ligue 1 em sua história. Foto de THIBAUD MORITZ/AFP via Getty Images

“O FC Girondins de Bordeaux e seu acionista foram informados pelo Fenway Sports Group sobre sua decisão de não prosseguir com as discussões iniciadas nas últimas semanas com vistas à compra do clube”, disse Bordeaux em um comunicado. “Os motivos para essa decisão incluem o alto custo do estádio nos próximos anos e o clima econômico geral do futebol francês.”

A liga francesa estava à beira de uma grande crise há poucos dias, antes de fechar um acordo de última hora para os direitos de transmissão doméstica para a próxima temporada. De acordo com o jornal L’Equipe, a liga aprovou no domingo “negociações exclusivas” com a DAZN e a beIN Sports por um total de € 500 milhões (US$ 545 milhões) para as próximas cinco temporadas. Ela ainda não anunciou detalhes do acordo.

Bordeaux disse que continuará buscando soluções alternativas para finalizar “um plano de financiamento para a temporada 2024-2025 com vistas à audiência de apelação”.