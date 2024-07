Punter Kyle Ulbrich acampando nas instalações dos golfinhos na esperança de fazer um teste de pouso

Ex-apostador do Middle Tennessee State Kyle Ulbrich está adotando uma abordagem única para fazer uma escalação da NFL… ele está atualmente acampado fora das instalações de treino do Miami Dolphins – na esperança de fazer um teste com a equipe!

Ulbrich disse que começou a jornada depois que um de seus amigos lhe disse que precisava fazer algo único para se diferenciar dos outros que buscam as cobiçadas vagas na lista de 2024-25 do Miami.

“Não consegui o nome do cara que me disse para me mudar”, disse ele. “Ele tirou uma foto e me disse que chamaria segurança se eu estivesse naquele ponto novamente. Entendi, estava perto, foi ruim. Eu não sabia onde poderia e não poderia estar.”