QB Carson Wentz abraçando novo papel como reserva de Patrick Mahomes

KANSAS CITY, Missouri — Como esta é a primeira vez que ele começa uma temporada como quarterback reserva da NFL, Carson Wentz ainda está procurando a maneira correta de fazer seu trabalho.

Não se trata apenas de se preparar para jogar. Ele também tem que apoiar Patrick Mahomes o máximo que puder.

“Ainda estamos no começo”, disse Wentz pouco antes de os Chiefs encerrarem seus treinos de offseason. “Estamos aqui apenas algumas horas por dia e alguns dias por semana e não é bem a rotina que será. Então isso vai continuar evoluindo e é como eu encontro meu lugar, por assim dizer. Mas Pat e eu já temos um ótimo relacionamento e isso vai continuar crescendo e eu vou continuar encontrando maneiras de ajudar.

“Vou encontrar uma maneira de ajudá-lo de qualquer maneira que eu puder, seja fora do campo, dentro do campo, seja o que for.”

O técnico do Chiefs, Andy Reid, prefere ter um veterano com anos de experiência na NFL como reserva para Mahomes, principalmente para dar a ele um parceiro de estudo e uma caixa de ressonância para coisas que ele pode estar vendo na sala de vídeo ou no campo de treino ou jogo enquanto ele passa por sua preparação. Os Chiefs tiveram os veteranos Chad Henne, Matt Moore e Blaine Gabbert servindo como reservas de Mahomes antes de Wentz.

Wentz, que assinou com os Chiefs durante a offseason, esteve com o Philadelphia Eagles por cinco temporadas de 2016 a 2020. Os Chiefs são agora seu quinto time da NFL, e o quarto em tantas temporadas. Ele fez 93 partidas em oito temporadas com os Eagles, Indianapolis Colts, Washington Commanders e Los Angeles Rams.

“Achei que Blaine fez um bom trabalho [helping Mahomes] quando ele esteve aqui no ano passado”, disse Reid. “Carson, eu sei, fez um bom trabalho quando trabalhou com os Rams [last season]teve um bom jogo para ele na verdade quando ele jogou para eles bem no final ali. Nós o recebemos. Nós conversamos com ele ano passado quando estávamos falando com Blaine e ele estava esperando por uma oportunidade de possivelmente começar. Foi bom colocá-lo nessa posição e se ele tiver uma oportunidade de jogar, ele tem uma oportunidade de jogar.

“Carson parece afiado. Ele está pegando as coisas rápido, cara inteligente, e ele se encaixa bem. Parece uma pessoa incrível, e ele é bom nisso [quarterback] sala.”

A maneira como Mahomes precisa da ajuda de seu quarterback reserva mudou consideravelmente desde que ele se tornou titular em 2018. Henne, o reserva naquele ano, disse que ajudou Mahomes com muitos princípios básicos.

“Especialmente no início com o estudo de filme e identificação de defesas, foi definitivamente benéfico”, disse Henne. “Com seu ataque na faculdade, o ataque espalhado, não há muitos esquemas de proteção acontecendo, então ele teve que aprender isso.

“Mas então ele assumiu em algum momento. Depois disso, nós ainda nos desafiávamos. Nós nos desafiávamos na sala de cinema, na sala de estudo e até mesmo no campo. Quando assistíamos a uma fita de blitz de terceira descida, especialmente se fosse um time exótico como Baltimore, nós ligávamos a fita e ele dizia, ‘OK, Chad, de onde isso está vindo?’ Ele usava os indicadores sobre os quais falamos no início de sua carreira e então nós lutávamos para ver quem descobriria primeiro.”

Henne, que se aposentou no ano passado, disse que jogar com Mahomes o ajudou a se tornar um jogador melhor, mesmo que isso tenha acontecido no final de sua carreira.

“Obviamente, ele é um dos quarterbacks mais talentosos de todos os tempos”, disse Henne. “Os ângulos do braço, a maneira como ele se move, a maneira como ele cria, me fizeram me esforçar. Eu era um passador de dropback da velha escola. Jogar com ele me ensinou a espalhar o ataque e a consciência do espaço em vez de ir um, dois, três em minhas leituras.

“Eu vi o que ele vê e pensei: ‘Cara, se eu soubesse disso quando era mais jovem, teria me tornado muito melhor.'”

Wentz se juntou aos Chiefs com mais conquistas do que Henne tinha quando chegou em 2018. Ele estava tendo uma temporada de calibre de MVP com os Eagles em 2017, com 33 passes para touchdown e sete interceptações antes de romper o ligamento cruzado anterior no final da temporada.

Mas ele disse que teve praticamente a mesma experiência que Henne, apesar de ser companheiro de equipe de Mahomes há apenas alguns meses.

“Ele simplesmente processa o jogo muito rápido”, disse Wentz. “Ele chama proteções, entra e sai do huddle e faz arremessos antecipatórios, todas essas coisas, todas essas coisas que você vê de longe. Mas é divertido ver isso e, em alguns aspectos, ver janelas diferentes em jogadas que talvez você não tenha visto antes porque ele está jogando muito rápido lá fora.”

De sua parte, Mahomes indicou que Wentz se encaixou bem no grupo de quarterbacks dos Chiefs, que também inclui dois jogadores mais jovens, Chris Oladokun e Ian Book.

“Tem sido ótimo, honestamente”, disse Mahomes. “Você vê por que ele estava a caminho de ganhar o MVP. O cara consegue fazer todos os arremessos. Ele é muito esperto, inteligente, faz muitas perguntas excelentes e já esteve em ofensas semelhantes antes, então é fácil para ele aprender.”

Wentz reconheceu que ser um reserva tem sido uma transição difícil. Ele não estava pronto para aceitar a função de reserva quando os Chiefs tentaram contratá-lo no ano passado. Ele aceitou este ano somente depois que ficou óbvio que ele não conseguiria uma vaga como titular.

Ele assinou um contrato de apenas um ano na esperança de poder competir por uma vaga de titular em outro lugar no ano que vem.

“É diferente”, disse Wentz. “Não vou mentir.

“Estou tentando aprender o máximo que posso, o mais rápido possível, estabelecer um relacionamento com todos esses caras e continuar melhorando em campo… Você tem que estar sempre pronto para agir quando for chamado, então não é diferente nesse aspecto.”