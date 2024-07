QB Lamar Jackson energiza Ravens no primeiro treino completo do campo de treinamento

OWINGS MILLS, Maryland — Se havia alguma dúvida sobre como o quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, estava se sentindo no sábado, ele as esmagou quando conduziu o ataque pelo campo em um exercício de dois minutos e acertou Nelson Agholor para o touchdown.

Em seu primeiro treino completo do acampamento de treinamento dos Ravens, Jackson energizou seus companheiros de equipe e fãs com aquele drive decisivo, alguns lançamentos longos e algumas lutas evasivas. Jackson parecia mais o Jogador Mais Valioso da NFL do que alguém que havia perdido quatro dos primeiros cinco treinos por causa de uma doença.

“Achei que ele parecia bem; ele tinha muita energia”, disse o técnico do Ravens, John Harbaugh. “Sei que ele trabalhou muito duro para chegar aqui e trabalhou muito duro para ter certeza de que estava pronto para dar o seu melhor da melhor forma possível. Achei que sim, e mesmo com o decorrer do treino, você podia vê-lo meio que se encontrando cada vez mais. Então, fiquei muito feliz com isso.”

Este foi um retorno muito mais bem-sucedido para Jackson do que o último. Depois de perder os três primeiros dias de acampamento por causa de uma doença, Jackson voltou na quarta-feira, mas durou apenas uma hora. Ele saiu no meio do treino parecendo cansado e exausto.

Escolhas dos editores

Jackson então ficou afastado por mais dois treinos, e passou por testes pela equipe médica do time. Após ser liberado, Jackson não só terminou o treino de duas horas de sábado, mas terminou forte.

Na primeira semana de acampamento, a defesa de Baltimore dominou o ataque sem Jackson. No sábado, o nose tackle dos Ravens, Michael Pierce, disse que era “muito mais desafiador” com Jackson em campo.

“Sempre que você pode trazer seu MVP duas vezes de volta, as coisas ficam um pouco mais agitadas”, disse Pierce. “Estou feliz em ver que ele está saudável, indo bem. E eu disse que isso torna nosso trabalho como defesa muito mais difícil, mas nós gostamos disso.”

Foi um começo de altos e baixos para Jackson. Ele acertou o tight end Isaiah Likely em um passe longo pela linha lateral, mas também foi interceptado duas vezes pelo cornerback Marlon Humphrey.

Então, no exercício de dois minutos, Jackson enfrentou um cenário simulado em que o ataque estava perdendo por cinco pontos no meio-campo com um minuto e 20 segundos restantes. Ele encontrou seu ritmo, completando 5 de 6 passes, incluindo o touchdown para Agholor.

“Acreditamos que ele é o melhor quarterback do futebol americano”, disse Harbaugh, “e estamos determinados a provar isso”.