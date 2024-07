“Havana, ooh na-na”… Você consegue lidar com as pequenas mudanças nessas fotos de Camila Cabello? Navegue pelas fotos cheias de ação e fique de olho no jogo de moda de Camila e nos motociclistas da cidade! Com seu último álbum XOXO, The “I Luv…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.