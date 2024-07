Qual foi o conselho de Randi Mahomes para seu filho Patrick sobre como se tornar um astro da NFL? Ela revela

Randi Mahomesaposentado e compartilhando as chaves para o sucesso no futebol? Pode apostar! Seu conselho simples, mas poderoso, “Tudo o que temos é ‘tempo’ e ‘escolhas'”, foi a força motriz por trás Patrick Mahomes‘ transformação de um prodígio do beisebol para o quarterback mais celebrado da NFL. Acontece que a sabedoria de uma mãe não é apenas valiosa na vida, mas também uma virada de jogo no campo de futebol.

Antes de se tornar uma estrela na NFL, o QB Mahomes do Chiefs era um atleta do ensino médio que se destacava no beisebol, basquete e futebol americano. Apesar de sua versatilidade, beisebol era sua verdadeira paixão, o que não é surpreendente considerando a experiência de seu pai como ex-arremessador da MLB. Na verdade, Mahomes até lançou um no-hitter antes de ser recrutado pelos Tigers. No entanto, o destino tinha outros planos para ele.

Patrick Mahomes almeja o status de GOAT

Mahomes decidiu cursar a faculdade na Texas Tech, onde se destacou tanto no beisebol quanto no futebol americano. No entanto, durante seu segundo ano, ele enfrentou uma decisão crucial quando teve que escolher entre os dois esportes. No final das contas, ele se comprometeu a seguir carreira no futebol americano. Essa decisão provou ser a certa, pois ele liderou a NCAA em jardas de passe e touchdowns durante seu terceiro ano, mostrando seu potencial de sucesso na NFL.

Como o conselho de Randi Mahomes transformou Patrick em uma lenda da NFL

Os Chiefs reconheceram o talento de Mahomes e o selecionaram em 10º lugar geral em 2017. Depois de um ano como Alex SmithO reserva de Mahomes teve uma temporada de destaque em 2018, tornando-se o segundo jogador na história a lançar 50 touchdowns e 5.000 jardas em uma única temporada, seguindo os passos de Peyton Mantendo. Seu desempenho excepcional levou os Chiefs à sua primeira vitória no Super Bowl em 50 anos, e Mahomes foi nomeado MVP do Super Bowl LIV.

Desde então, Mahomes continuou a fazer história, tornando-se o quarterback mais jovem a ganhar vários prêmios de MVP e Super Bowls, colocando-o entre jogadores lendários como Tom Brady e Joe Montana. Com três vitórias no Super Bowl em apenas cinco temporadas, Kansas City está a caminho de se tornar uma força dominante na NFL, tudo graças à escolha sábia de Mahomes na hora certa.

Enquanto ele se deleita na glória de seu estrelato na NFL, fica claro que a sabedoria de Mama Mahomes e a experiência de Patrick em vários esportes desempenharam um papel significativo em moldá-lo no campeão que ele é hoje.