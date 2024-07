Quanto a USMNT pode pagar ao seu próximo treinador? Mais do que você pensa

Quando se trata de contratar um técnico internacional de primeira linha, geralmente é um caso de “Mostre-me o dinheiro”. Contratar os melhores talentos exige pagar muito caro e, no que diz respeito ao próximo técnico da seleção masculina dos EUA, a Federação de Futebol dos EUA parece disposta a fazer isso, tanto em termos de quantia quanto dos mecanismos pelos quais o técnico será compensado.

Durante toda a existência da USSF, a compensação paga ao gerente da USMNT saiu estritamente dos cofres da federação. Essa quantia diminuiu e aumentou até certo ponto, mas aumentou principalmente ao longo do tempo.

De acordo com as divulgações financeiras da USSF, o ano fiscal de 2011 — que incluiu a Copa do Mundo de 2010 — viu o então técnico Bob Bradley receber US$ 941.647. Quando Jürgen Klinsmann foi contratado em 2011, a aposta aumentou consideravelmente. No ano fiscal que incluiu a Copa do Mundo de 2014, Klinsmann recebeu US$ 3,2 milhões. Gregg Berhalter recebeu US$ 2,3 milhões em seu ano de Copa do Mundo, incluindo um bônus de US$ 900.000 por se classificar para a Copa do Mundo de 2022.

As quantias aparentemente pequenas que a federação gastou com o salário do gerente da USMNT alimentaram a percepção de que a USSF não poderia pagar um técnico com um perfil mais alto. Para efeito de comparação, o chefe da Inglaterra recentemente afastado, Gareth Southgate, supostamente ganhava £ 5 milhões (US$ 6,4 milhões) por ano.

A USSF pode precisar se acostumar a oferecer esse tipo de dinheiro. Após a demissão de Berhalter há duas semanas, a expectativa é que a federação procure no exterior para encontrar seu substituto. A ESPN confirmou uma reportagem da Fox Sports de que o diretor esportivo da US Soccer, Matt Crocker, passou a semana passada na Europa com o objetivo de contratar um técnico estrangeiro. Recrutar tal talento provavelmente custará consideravelmente mais do que a USSF gastou no passado para preencher a posição.

A escolha de fantasia de todos, o ex-técnico do Liverpool Jürgen Klopp, estava supostamente ganhando € 50 milhões por ano quando deixou o cargo de técnico dos Reds no final da temporada 2023-24. Cerca de metade desse valor era salário, com fontes externas pagando o restante. Embora fontes tenham dito à ESPN que Klopp se juntar à seleção masculina dos EUA é improvável, dependendo de quem for contratado, a compensação total para o novo técnico pode chegar aos altos sete dígitos.

Tudo isso levanta a questão: os EUA conseguirão encontrar uma maneira de conseguir dinheiro suficiente para contratar o treinador que realmente desejam?

Encontrando novas formas de pagar

As organizações esportivas estão encontrando maneiras cada vez mais criativas de financiar a aquisição de jogadores e treinadores, até mesmo utilizando terceiros.

“É realmente uma extensão do que temos visto, que o mundo do investimento esportivo mudou drasticamente nos últimos anos”, disse David Carter, fundador do Sports Business Group e professor de negócios esportivos na Marshall School of Business da USC. “Os tipos de financiamento que foram implantados em outros lugares agora são considerados soluções criativas no espaço esportivo.

“Você olha para o capital privado, obviamente isso tem aparecido muito nas notícias, assim como os fundos de investimento estrangeiros, e até mesmo impulsionadores e coletivos com direitos de nome, imagem e semelhança. Então, eu acho que você poderia argumentar facilmente que encontrar financiamento externo ou financiamento adicional para contratar um treinador, para manter um treinador, seja o que for, certamente não está fora de alcance neste momento.”

Tal abordagem já está ocorrendo em todo o esporte em vários níveis. Há pouco mais de um ano, a MLS e a Inter Miami aproveitaram o peso financeiro da Adidas e da Apple para ajudar a facilitar a aquisição de Lionel Messi. A Associação Canadense de Futebol, com problemas financeiros, contratou os donos de times da MLS no Canadá para ajudar a financiar a contratação do atual gerente Jesse Marsch, tanto que o título oficial do cargo é “técnico principal da seleção masculina da MLS Canadá”. Embora a USSF esteja em muito melhor forma financeira, a necessidade de ser criativo está lá.

“As organizações estão pensando em todas as peças que geram receita e nas alavancas específicas dentro dessas peças”, disse Bobby Warshaw, diretor da América do Norte na Bloom Sports Partners, uma empresa de consultoria esportiva especializada em estratégia e recrutamento. “Neste cenário, um indivíduo [team] sabe que precisa encher seu estádio. O que motiva isso? Existem diferentes partes para ganhar um cliente. Eles sabem que existimos? Eles se importam conosco? Eles estão se envolvendo conosco? Relevância, experiência no dia da partida, qualidade do time e qualidade do estádio, tudo isso importa.

“Uma seleção nacional melhor atrai a atenção para o futebol, o que atrai a atenção para todos no ecossistema. Muitos stakeholders — donos de times, parceiros de vestuário, parceiros de marca — têm mãos nessa torta e são incentivados a ver a seleção nacional se sair bem.”

Essas partes interessadas estariam dispostas a ajudar a facilitar uma contratação gerencial? Fontes disseram à ESPN que alguns patrocinadores e indivíduos já entraram em contato com a USSF para ver como eles podem ajudar nesse sentido. No mínimo, eles certamente têm motivos para estarem engajados e preocupados no momento.

Para começar, a Copa do Mundo de 2026, sediada pelos EUA, México e Canadá, está a apenas dois anos de distância. O desempenho da seleção masculina dos EUA na recém-concluída Copa América, na qual não conseguiu passar da fase de grupos após derrotas para o Panamá e Uruguai, disparou alarmes de que a oportunidade de crescimento para o esporte apresentada por uma Copa do Mundo em casa seria desperdiçada. O pânico e a preocupação acabaram custando o emprego de Berhalter, tudo isso parecia estar muito presente na mente de Crocker quando ele se dirigiu aos repórteres em 10 de julho, no dia da demissão de Berhalter.

“Sei que é um mercado muito competitivo lá fora em termos de salário, e temos que ser competitivos para obter o nível de treinador que acredito que pode levar o programa adiante em termos de atingir os resultados que precisamos fazer em campo”, disse Crocker. “Mas também estou muito consciente de que precisamos continuar a lutar por padrões mais altos e igualdade. Não acho que isso será um obstáculo em termos de nosso investimento.

“Nossa seleção nacional é uma prioridade. É algo em que estamos preparados para investir e algo em que investiremos.”

Quais opções estão disponíveis para a US Soccer?

Uma solução seria os patrocinadores compensarem a diferença entre as demandas do gerente e o que a USSF acha que pode pagar. A federação tem se mostrado adepta ultimamente de obter dinheiro de patrocinadores. Desde o início de 2023, a US Soccer adicionou 11 novos parceiros comerciais, marcas como Coca-Cola, Visa e Marriott.

Adiar a compensação para os anos futuros é outra opção. Nesse cenário, um gerente receberia um salário mais pagamentos anuais após o fim de suas responsabilidades gerenciais, muito parecido com a forma como o Los Angeles Dodgers estruturou o acordo de 10 anos e US$ 700 milhões assinado por Shohei Ohtani em dezembro, um acordo que o verá pago por 10 anos após o término de seu contrato de jogador. As organizações geralmente detestam pagar vários treinadores de uma vez, mas, dadas as apostas e o crescimento potencial do esporte na América que poderia ser impulsionado por uma corrida profunda na Copa do Mundo, provavelmente valeria a pena o mergulho.

Assim como a situação da Canada Soccer, os indivíduos podem se sentir compelidos a intervir também. O dono do Atlanta United, Arthur Blank, contribuiu com US$ 50 milhões para a USSF para construir um novo centro de treinamento fora de Atlanta.

“Certamente [there are] outras partes interessadas que são incentivadas para que os EUA se saiam bem na Copa do Mundo, incluindo os donos da MLS”, disse Jordan Gardner, ex-presidente do clube dinamarquês FC Helsingør, que atualmente é consultor de gestão e estratégia em outra consultoria de futebol, Twenty First Group. “Acho que há muita sobreposição. Você tem os Arthur Blanks do mundo que doam muito dinheiro para a federação de várias formas, seja filantrópica ou não. Eles também estão investidos na MLS, então eu poderia ver pessoas assim potencialmente em uma conversa se fosse necessário.”

A vibração dentro da federação é de que há vontade e uma maneira de fazer isso acontecer, sendo a opção de patrocínio a mais provável.

“Dinheiro não é problema”, disse uma fonte de alto escalão da federação à ESPN por mensagem de texto. “A USSF pode fazer isso acontecer. Basta ter patrocinadores para cobrir qualquer déficit. É como se as faculdades pagassem um salário-base e depois tivessem fontes externas para fazer o resto. Não é complicado.”

Várias fontes disseram à ESPN que a USSF havia executado “cenários de receita antecipada” se mantivessem Berhalter a bordo ou contratassem um técnico de renome que pudesse aumentar o entusiasmo em torno do time e, por extensão, o público e a receita. Embora as fontes tenham se recusado a compartilhar os números exatos com a ESPN, os resultados das simulações apontam que contratar um gerente de alto perfil vale a pena para a USSF.

Carter, do Sports Business Group, ressalta que seguir o caminho de terceiros contém algumas armadilhas potenciais. Que tipo de amarras estão vinculadas a qualquer infusão de dinheiro? Quanta contribuição — e poder em termos de tomada de decisão — esse investidor ou patrocinador tem? Quanto conflito de interesses existe?

Isso cria uma dinâmica potencialmente complicada, especialmente se as coisas não derem certo.

“Isso nos leva à próxima parte, que seria o inevitável ataque da mídia de, ‘Por que estamos mantendo esse técnico?'”, disse Carter. “Ah, porque temos que fazer isso, por causa desse investimento. Ou temos que fazer isso porque não estamos mais no controle total do processo.”

Um fator atenuante para preocupações sobre controle é que as finanças da federação melhoraram, especialmente em termos de diversificação de receita, diminuindo assim a quantidade de dinheiro e controle que pode ser cedida. Após anos operando com déficit, a USSF está projetando um modesto superávit operacional de US$ 1,1 milhão para o ano fiscal de 2025, de US$ 200 milhões em receita. A perspectiva financeira melhorada se deve em parte a um aumento considerável na receita comercial e de eventos para US$ 154,7 milhões. A receita para a mesma categoria no ano fiscal de 2023 foi de US$ 95,2 milhões.

Com diversas fontes de dinheiro aparentemente disponíveis, Crocker agora precisa executar sua busca.