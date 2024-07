Quarta de Cinema Livre: Cine Penedo exibe duas sessões gratuitas do Titanic

Que tal pegar um cineminha hoje, com entrada gratuita? Pois é, a opção de lazer está disponível no Cine Penedo nesta quarta-feira, 03, com duas sessões de Titanic.

O remake do clássico estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet é a atração de hoje do Programa Quarta de Cinema Livre, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo realizada em parceria com a Universidade Federal de Alagoas.

A produção recebeu indicações ao Oscar de melhor filme e melhor atriz, sucesso de público que usa a tragédia ocorrida em 1912 como pano de fundo para o enredo romântico entre um artista pobre e uma jovem rica que se conhecem no navio.

A primeira sessão de Titanic no Cine Penedo começa às 16 horas e a segunda às 19 horas, lembrando que é preciso chegar com antecedência para garantir um lugar entre as 144 cadeiras do cinema que reinaugurado durante a edição 2023 do Circuito Penedo de Cinema.