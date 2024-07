Quarta de Cinema Livre distribuiu mais de 890 ingressos em apenas três semanas

Histórico: em apenas três semanas de funcionamento, o Projeto Quarta de Cinema Livre, distribuiu mais de 890 ingressos para toda a população, entre crianças, jovens, adultos, penedenses e visitantes.

A mais nova opção de lazer do município é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, por meio do Laboratório Escola de Arte e Cinema.

O Quarta de Cinema Livre, como o próprio nome já diz, exibe filmes de forma totalmente gratuita. O projeto representa, também, o primeiro passo da retomada da exibição regular de filmes no Cine Penedo, equipamento reinaugurado em novembro de 2023, durante a edição do Circuito Penedo de Cinema.

O público pôde assistir, desde o início do projeto, em junho de 2024, aos filmes Harry Potter e a Pedra Filosofal, Como Eu Era Antes de Você e o clássico Titanic, com lotação esgotada em todas as projeções, inclusive nas sessões extras realizadas justamente devido à grande procura, prova do sucesso da iniciativa.

“Democratizar o acesso à arte e ao cinema é investir em cultura, memórias, gerando ainda mais movimentação para a cidade. Ver a sala do Cine Penedo lotada por penedenses, turistas e visitantes que abraçam a sétima arte é muito gratificante”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC