Quatro principais cantores Duke Fakir morrem aos 88 anos

Os Four Tops foram incluídos no Hall da Fama do Rock & Roll em 1990… com a força de serem um dos grupos que definem a Motown.

Com Duke no microfone, os Four Tops lançaram uma tonelada de sucessos… incluindo “I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)” e “Reach Out I’ll Be There”… além de “Bernadette, ” “É a mesma velha canção”, “Standing In The Shadows of Love” e “When She Was My Girl”.