Quem são os apoiadores de Donald Trump em Hollywood? Principalmente as celebridades C e D

CQuando se trata de endossos de celebridades, Joe Biden definitivamente tem a vantagem. Ele tem o apoio de grandes nomes como Tom Hanks, Júlia Roberts, Brad Pitt, Leonardo DiCaprioTaylor Swift, Jennifer Lawrencee George Clooney. Essas celebridades o apoiaram ou ajudaram a arrecadar fundos para sua campanha.

Mas sejamos realistas, desde o desastre do debate, o entusiasmo deles parece ter diminuído um pouco. Ainda assim, não é segredo que Hollywood tem uma queda pelos democratas e não tem medo de demonstrar isso.

Trump faz sua primeira aparição desde o tiroteio na Pensilvânia

Por outro lado, Donald Trump, apesar de seus laços com Hollywood, não teve muito poder de estrela em seu canto. Claro, ele tem algumas listas C e D apoiando-o, mas não é nada comparado à escalação de Biden. Esta parece ser uma tendência para os candidatos republicanos nos últimos anos, com Ronald Reagan sendo o último a realmente atrair o apoio de grandes estrelas.

Agora, esses endossos de celebridades realmente importam? Provavelmente não no grande esquema das coisas, especialmente entre os eleitores republicanos. Mas sejamos realistas, convenções de nomeação são basicamente programas de TV, e incluir alguns rostos famosos quebra a monotonia dos discursos políticos. A escalação sem brilho de celebridades de Trump tem sido bem perceptível, e isso não está lhe fazendo nenhum favor nesse departamento.

Biden vs. Trump: A batalha pelo apoio de Hollywood

Vamos dar uma olhada em alguns dos atuais e antigos apoiadores famosos de Trump. Há Rosa Âmbara rapper, modelo e estrela de reality show que causou impacto com seu discurso na Convenção Nacional Republicana. Infelizmente, ela também enfrentou reações negativas tanto da esquerda quanto da direita, o que só mostra o quão divisivos esses endossos podem ser.

Então tem Dana Brancoo UFC magnata, que supostamente marcou um lugar privilegiado na agenda do RNC. Está claro que a equipe de Trump está tentando trazer algum poder de estrela, mas eles definitivamente não estão atingindo o mesmo nível que a equipe de Biden. Outros apoiadores de Trump incluem Savannah Chrisley, Rosseane Barr, 50 Cent, Hulk Hogan, Kid Rock, Lil Wayne e Scott Baio.

No final, o apoio de celebridades pode não influenciar muitos eleitores, mas eles adicionam algum valor de entretenimento ao circo político. E nessa arena, Biden parece ter a vantagem.