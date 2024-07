Quincy Wilson, 16, se torna o mais jovem atleta olímpico masculino dos EUA

Depois de chamar a atenção nas recentes eliminatórias olímpicas dos EUA em Eugene, Oregon, Quincy Wilson, de 16 anos, terá a oportunidade de fazer o mesmo em Paris no final deste verão.

Wilson e seu treinador, Joe Lee, confirmaram relatos à ESPN na segunda-feira de que a jovem estrela havia sido adicionada ao grupo de revezamento da Equipe EUA.

“Quando recebi a ligação, fiquei tipo, fiquei em êxtase”, Wilson disse à ESPN. “Comecei a correr pela casa. Foi só um momento para mim porque todo mundo sonha em ir às Olimpíadas quando criança.”

Embora não tenha conseguido se classificar para os 400 metros nas provas, o jovem velocista fará parte da equipe dos EUA que será enviada a Paris para correr o revezamento 4×400. Um júnior em ascensão na Bullis School de Potomac, Maryland, Wilson será o mais jovem atleta masculino de pista americano a aparecer em uma Olimpíada.

Escolhas dos editores

Wilson anunciou a notícia no Instagram na noite de domingo, escrevendo em letras maiúsculas: “NÓS VAMOS PARA AS OLIMPÍADAS”.

Primeiro, foi Lee quem recebeu um telefonema no domingo à noite do comitê responsável pelas decisões do revezamento. Eles fizeram o pedido para que Wilson estivesse “pronto para correr qualquer trecho a qualquer momento”.

Assim que ele desligou, Lee ligou para Wilson. Quando o adolescente atendeu, o treinador fez uma pequena brincadeira com ele.

“Eu estava extremamente nervoso e então ele me ligou e disse algo como, ‘Infelizmente, temos más notícias'”, disse Wilson. “E então ele disse, ‘Estou brincando. Estamos indo para Paris.'”

Wilson começou a sonhar em competir nas Olimpíadas durante os Jogos de 2106 no Rio. Na época, ele estava participando das Olimpíadas Júnior com 8 anos de idade.

“Eu lembro de ver Justin Gatlin e Usain Bolt indo cabeça a cabeça e eu fiquei tipo, ‘Eu quero estar lá um dia'”, disse Wilson. “E eu disse à minha mãe, ao meu pai, e agora, é o sonho se tornando realidade.”

Durante os julgamentos, uma versão desse sonho apareceu a Wilson enquanto ele dormia.

“Eu estava sonhando com isso quando estava em Oregon, prestes a fazer minha terceira corrida. Eu sonhava em ser um atleta olímpico”, disse Wilson. “Era só estar naquele palco olímpico, segurando aquela medalha de ouro, e coisas assim.

“Quando você sonha muito com algo, ele se torna realidade quando você se esforça.”

A adição de Wilson ao revezamento veio depois que ele correu abaixo de 45 segundos em três eliminatórias separadas de 400 metros nas seletivas da semana passada. Após uma rodada preliminar que incluiu a quebra do recorde mundial sub-18 que durou 42 anos, ele estabeleceu outro tempo recorde mundial sub-18 dois dias depois na semifinal de 400 metros.

“Nunca estive tão feliz em um dia da minha vida quando se trata de pista. Tenho trabalhado para este momento”, disse Wilson minutos após sua semifinal de 44,59 segundos. “São 42 anos, 42 anos de ninguém ser capaz de quebrar esse recorde, e eu o quebrei duas vezes em [three] dias.”

Um dia depois, Wilson correu 44,94 segundos na final, mas terminou em sexto, não se classificando para as Olimpíadas no evento.

Mesmo assim, nos dias que se seguiram, alguns atletas do esporte imploraram por sua inclusão no revezamento.

“Ele merece”, disse Rai Benjamin, corredor olímpico dos 400 metros com barreiras e membro do revezamento 4×400 dos EUA, ganhador da medalha de ouro em Tóquio. “O garoto saiu e correu 44s em todas as três rodadas.

“Não estou preocupado com ele no lado técnico das coisas, porque ele correu vários 4x4s, e ele e seu treinador sabem como manter as coisas simples. Ele merece. O garoto correu muito bem o fim de semana todo.”

Wilson não tem certeza de quais revezamentos fará parte, mas ainda sente que tem uma dívida enorme com seus “irmãos mais velhos” no time.

“Agora que estou no time dos EUA, esses caras são como meus irmãos mais velhos”, disse Wilson. “Não quero decepcionar meus irmãos mais velhos. E quando você está correndo por um porquê e [know what] seu porquê é… você sempre correrá mais rápido.”

No Penn Relays em abril, Wilson correu abaixo de 45 segundos duas vezes nas eliminatórias de 4×400 metros de sua equipe. Ele estabeleceu um recorde de 400 metros do ensino médio do Penn Relays quando correu uma etapa âncora de 44,37 segundos em uma delas.

Entre agora e as Olimpíadas, Wilson está tendo treinos regulares e planeja correr uma corrida de 400 metros em Londres ou Miami. Enquanto isso, ele está recrutando colegas de time do ensino médio para ajudá-lo a trabalhar em trocas de revezamento e hand-offs para que ele esteja pronto para Paris.

“Vou trabalhar para possivelmente melhorar todas as minhas corridas, certificando-me de que pratico com qualquer pista”, disse Wilson. “Você nunca sabe. Pode ser a primeira, segunda, terceira ou quarta perna.”