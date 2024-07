Rafael Devers quebra assento com home run na vitória do Red Sox

BOSTON — Rafael Devers acertou um home run de duas corridas que quebrou uma cadeira no fundo do campo direito do Fenway Park, Dominic Smith também teve um arremesso de duas corridas e o Boston Red Sox derrotou o Kansas City Royals por 5 a 4 no domingo para vencer a série.

O Red Sox venceu sua segunda consecutiva após perder a abertura. Boston melhorou para o melhor desempenho da liga principal, 9-3, em julho, e está com 20-8 desde 12 de junho.

O All-Star Devers enviou um slider de primeira entrada de Brady Singer (5-6) a uma projeção de 439 pés (com uma velocidade de saída estimada de 114,7 mph), colidindo com o topo de um assento e afrouxando o suporte superior. O Red Sox postou um “Relatório de Incidente nas Instalações de Fenway” que tinha uma foto do assento vermelho quebrado em seus sites de mídia social.

Relatório de incidente nas instalações de Fenway: foto.twitter.com/oxvCPPswb2 — Red Sox (@RedSox) 14 de julho de 2024

“O garoto está preso”, disse o gerente do Red Sox, Alex Cora, sobre Devers, que optou por não ir ao All-Star Game para descansar um ombro incômodo. “Só cuide dele esta semana. Ele não vai para o Texas por um bom motivo, certo. Ele quer estar pronto para a segunda parte, recebendo tratamento durante a semana e se mantendo saudável.”

Quando lhe contaram que o homer quebrou um assento, Cora brincou que alguém precisaria contar ao dono John Henry, dizendo: “Foi isso mesmo? Você tem que contar ao John.”

Adam Frazier abriu o jogo com um home run no bullpen do Royals e o All-Star Salvador Perez, que foi selecionado para seu nono Midsummer Classic, acrescentou um home run solo para as arquibancadas do Green Monster para o Kansas City.

O estreante All-Star Jarren Duran teve quatro rebatidas para o Red Sox, que melhorou para o melhor desempenho das ligas principais, 15-1, aos domingos. Boston entra no intervalo do All-Star 4½ jogos atrás do primeiro lugar na AL East depois de terminar no porão três dos últimos quatro anos.

“Hoje foi apenas uma boa vitória geral da equipe”, disse Duran. “Tenho dito isso muito neste ano. Estamos mantendo isso rolando e eu adoro isso.”

Brayan Bello (10-5) superou suas dificuldades em casa, indo 6⅓ innings, permitindo três corridas e sete rebatidas. Ele havia registrado uma ERA de 6,55 em suas sete partidas em Fenway.

Kenley Jansen conseguiu os seis últimos outs, eliminando três, para sua 19ª defesa, a 439ª de sua carreira. Ele cedeu uma corrida na nona, mas fez Nick Loftin fazer um ground out com um corredor na segunda base para acabar com isso.

O arremesso de Smith foi estimado em 431 pés, viajando sobre o bullpen de Boston para fazer 4-1 no segundo. Ele adicionou um single RBI chave que fez 5-3 no sétimo.

Singer havia permitido apenas uma corrida em cada uma de suas quatro partidas anteriores, mas foi marcado por quatro corridas e oito rebatidas em 2⅔ innings.

Os Royals vão para o intervalo com 52 vitórias, três a menos que o maior número antes do All-Star Game na história do time, atrás do clube de 1973.

“Não poderia me importar menos com o recorde do ano passado neste ponto”, disse o gerente Matt Quatraro. “Este é um novo time. Este é um bando de caras que estão lutando duro para competir em uma corrida de playoff e é isso que é emocionante.”