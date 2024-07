Rafael Nadal chega à primeira final desde o Aberto da França de 2022

BASTAD, Suécia — Rafael Nadal chegou à sua primeira final desde o Aberto da França de 2022 ao vencer Duje Ajdukovic por 4-6, 6-3 e 6-4 no sábado no Nordea Open, em quadra de saibro.

Depois de precisar de quatro horas para derrotar Mariano Navone, 36º colocado no ranking, nas quartas de final de sexta-feira, Nadal teve um começo lento contra Ajdukovic e sofreu uma quebra no segundo set antes de virar o jogo.

“Meu oponente tinha um dos melhores backhands que eu joguei contra”, disse Nadal. “Foi muito, muito difícil, honestamente, mas eu encontrei uma maneira de sobreviver e chegar àquela final depois de um longo tempo sem estar em uma final. Então, isso é uma ótima notícia, e estou muito feliz com isso.”

Nadal enfrentará Nuno Borges ou Thiago Agustín Tirante na final.

Nadal está jogando o torneio na Suécia pela primeira vez desde que ganhou o título aos 19 anos, em 2005, enquanto se prepara para o torneio olímpico no saibro de Roland Garros, em Paris.

Nadal, de 38 anos, pulou Wimbledon porque não queria trocar de superfície para grama e depois voltar para saibro e correr o risco de lesão. Ele tem lidado com lesões no quadril e no abdômen ao longo do último ano e meio.