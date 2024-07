Rafael Nadal decide competir em simples nas Olimpíadas de Paris

PARIS — Rafael Nadal decidiu jogar simples nas Olimpíadas de Paris, começando enfrentando Marton Fucsovics, da Hungria, na primeira rodada no domingo, disse o empresário de Nadal, Benito Perez-Barbadillo, à Associated Press.

Nadal, 38, lidou com uma série de lesões nas últimas duas temporadas. Sua coxa direita foi enfaixada durante sua vitória na primeira rodada de duplas com Carlos Alcaraz pela Espanha na noite de sábado. Nadal disse depois daquela partida que não havia decidido se competiria em simples.

“Amanhã, não sei o que vai acontecer”, disse Nadal no sábado. “Não sei se vou jogar ou não.”

Ele disse então que queria consultar sua equipe antes de decidir o que fazer.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Nadal fez uma sessão de treinos na manhã de domingo para testar sua forma física e então optou por enfrentar Fucsovics na quadra Philippe Chatrier à tarde, disse Perez-Barbadillo.

Na noite de sábado, Nadal e Alcaraz — a antiga e nova dupla de superestrelas do tênis espanhol — venceram a primeira partida que jogaram juntos como duplas, eliminando os argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni por 7-6 (4) e 6-4.

Nadal não deixou claro se os Jogos de Verão serão o último evento de sua carreira histórica, embora tenha havido muita especulação de que será, dados todos os seus problemas de saúde recentes, incluindo uma operação no quadril no ano passado e sua conexão com Roland Garros. Essa é a quadra de saibro sendo usada para essas Olimpíadas e o local do Aberto da França anual, onde ele conquistou um recorde de 14 de seus 22 títulos de Grand Slam.

Há uma estátua de Nadal do lado de fora do estádio principal, e os fãs se reuniram lá na manhã de domingo para tirar fotos com a representação em aço do jogador.

Questionado no sábado se essas Olimpíadas poderiam ser sua última participação antes da aposentadoria, Nadal respondeu: “Eu nunca disse isso. Não sei.”

A participação de Nadal nas Olimpíadas de 2024 começou na sexta-feira à noite, quando ele foi o portador surpresa da tocha durante a cerimônia de abertura.

Se Nadal, que ganhou ouros olímpicos em simples em Pequim em 2008 e em duplas com Marc Lopez no Rio de Janeiro em 2016, vencer Fucsovics, o próximo jogo será contra o rival de longa data Novak Djokovic, que detém um recorde masculino de 24 títulos de Grand Slam.

Ninguém enfrentou Nadal mais do que Djokovic, um de seus colegas no Big Three, que também contou com o agora aposentado Roger Federer. Houve 59 episódios de Nadal vs. Djokovic, mais do que entre quaisquer outros dois homens na era Open do tênis, que data de 1968.

Djokovic lidera por 30-29 no geral, enquanto Nadal lidera por 11-7 em partidas de Grand Slam — incluindo 8-2 em Roland Garros.

“Jogar com ele é como uma final, realmente, para mim em qualquer torneio, particularmente aqui, sabendo o que ele conquistou, o que ele fez, pelo nosso esporte, particularmente aqui em Roland Garros. Seu histórico fala por si”, disse Djokovic após vencer sua partida de primeira rodada no sábado. “Estou ansioso por isso. Se nos enfrentarmos, será possivelmente a última vez que nos enfrentaremos em um grande palco. Tenho certeza de que as pessoas vão gostar. Estou ansioso por isso.”