Rafael Nadal sugere que potencial partida contra Novak Djokovic não será a última

PARIS — Com muitas pessoas do mundo todo presenteando Rafael Nadal com suas flores proverbiais nestas Olimpíadas de Verão, o famoso campeão de tênis tentou convencê-los na noite de sábado de que sua carreira está longe de acabar.

Depois de fazer uma performance forte, enérgica e, às vezes, clássica na rodada de abertura das partidas de duplas masculinas em Roland Garros, Nadal deu a entender que não acha que o livro sobre sua rivalidade de longa data com o também campeão do Grand Slam Novak Djokovic esteja prestes a acabar.

Questionado se estava pronto para uma potencial “última dança” com Djokovic em uma competição de simples durante as Olimpíadas, Nadal fez uma rápida piada.

“Quem disse que essa é a última dança?” ele disse.

Nadal, que representa a Espanha nas Olimpíadas, fez o comentário à imprensa de língua inglesa na zona mista pós-jogo após a vitória por 7-6(4) e 6-4 que ele e seu parceiro de duplas Carlos Alcaraz obtiveram sobre os argentinos Andres Molteni e Maximo Gonzalez.

O comentário foi feito momentos depois de Nadal também ter expressado incerteza sobre jogar a primeira rodada da competição de simples no domingo contra o húngaro Marton Fucsovics.

De acordo com a Associated Press, Nadal disse: “Não sei se vou jogar ou não”.

Ele acrescentou que queria consultar sua equipe após a ação de sábado “e então tomar a decisão mais inteligente possível para ter as melhores chances de trazer [a] medalha de volta para casa.”

Mas se Nadal vai trazer de volta uma medalha por jogo de simples — e muito menos enfrentar Djokovic pela 60ª vez na carreira — ele terá que jogar domingo. Uma vitória sobre Fucsovics levaria Nadal para uma partida de segunda rodada contra Djokovic na segunda ou terça-feira.

Mais cedo no sábado, Djokovic, que representa sua Sérvia natal, disse que estava animado com o possível encontro final.

“Se nos enfrentarmos, será possivelmente a última vez que nos enfrentaremos em um grande palco”, disse Djokovic. “Então, tenho certeza de que as pessoas vão gostar. Estou ansioso por isso e estarei pronto para esse confronto.”

Djokovic lidera a série de confrontos diretos de todos os tempos, 30-29. Se ele e Nadal se enfrentarem na segunda rodada, isso marcaria o primeiro encontro deles em qualquer chave principal de um evento de nível de turnê.

Na última vez em que se enfrentaram, Nadal derrotou Djokovic em quatro sets nas quartas de final do Aberto da França de 2022, que durou mais de quatro horas. Nadal venceu o Aberto e conquistou sua 14ª vitória nas quadras de saibro que sediaram a competição das Olimpíadas.

“Jogar com ele é como uma final, em qualquer torneio”, disse Djokovic. “Particularmente aqui, sabendo o que ele conquistou e o que ele fez pelo nosso esporte, mas particularmente aqui em Roland Garros, seu histórico fala por si.”

Na partida de sábado, Nadal e Alcaraz desempenharam papéis de apoio, mas também de protagonistas. Desde o momento em que a dupla entrou nas quadras de teto fechado durante as apresentações, muitos na multidão expressaram apoio veemente a eles.

Pelo menos duas vezes durante os intervalos do jogo, a multidão majoritariamente espanhola irrompeu em gritos de “Rafa! Rafa! Rafa!”

“[It was] uma noite emocionante, uma noite eletrizante, uma multidão incrível”, disse Nadal. “Jogar com Carlos nesta quadra foi muito especial. Estou super feliz com a vitória. Isso nos dá uma chance de continuar.”

Regularmente, a dupla tirava momentos entre os jogos para falar sobre estratégia. O veterano Nadal nem sempre era quem liderava as discussões.

Um dos vários atletas não franceses a participar da parte do revezamento da tocha da Cerimônia de Abertura de sexta-feira à noite, Nadal tem sido considerado o rei do tênis espanhol há muito tempo. Assim que ele se aproxima do eventual fim de sua carreira histórica, Alcaraz, 24, invadiu o cenário mundial, parecendo ser o herdeiro do trono de Nadal após vencer quatro majors nos últimos três anos.

Em parte por causa da rápida ascensão de Alcaraz, Nadal queria jogar duplas com ele em Paris. Mas jogar com seu herói de longa data coloca pressão em Alcaraz?

“Sem pressão, mas nervosismo”, disse Alcaraz. “Muito.”