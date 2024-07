Raiders retornam discretamente ao sul da Califórnia para o acampamento

LAS VEGAS Os Raiders estão retornando ao sul da Califórnia… não que você tenha ouvido falar muito sobre isso, se é que ouviu alguma coisa.

Chifres triunfantes e cordas exuberantes não emocionarão “The Autumn Wind” para anunciar sua chegada. Nem confetes prateados e pretos cairão do céu para celebrar seu retorno.

Os Raiders, que tiveram Los Angeles como casa de 1982 a 1994 e mantêm sua enorme popularidade no sul da Califórnia, estão indo para Costa Mesa, no vizinho Condado de Orange, para 18 dias de treinamento, com os veteranos se apresentando na terça-feira e parando em 9 de agosto. No entanto, devido à política da NFL, os Raiders não podem promover sua presença.

Nenhum outdoor. Nenhum anúncio de jornal ou comercial de rádio. A mídia de Las Vegas pode cobrir o acampamento, mas nenhum convite para a mídia de Los Angeles ou Orange County. Nem os treinos serão abertos aos fãs, embora alguns VIPs, portadores de ingressos de temporada selecionados, patrocinadores e convidados sejam permitidos no Jack Hammett Sports Complex, cerca de 40 milhas ao sul do SoFi Stadium.

Desde que se mudaram permanentemente de St. Louis e San Diego, respectivamente, o Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers compartilham os direitos de marketing territorial na área.

“Cada clube tem um território exclusivo que se estende por 75 milhas em todas as direções a partir das fronteiras corporativas externas da cidade para a qual detém uma franquia”, conforme a política da liga. “Se outro clube realiza seu campo de treinamento de pré-temporada dentro desse território exclusivo, então ele não pode ser comercializado localmente.”

Mas o campo de treinamento deve continuar, com ou sem o conhecimento do público.

“É onde estamos acampando”, disse o proprietário do Raiders, Mark Davis, à ESPN, “mas os Chargers e os Rams têm a capacidade de nos bloquear [promoting.] Está bem.”

Davis fez uma pausa.

“Seria bom se todosos fãs podem estar lá, mas, tanto faz. Como eu disse, os Chargers e os Rams têm essa habilidade.”

Tudo isso resulta num retorno estranho, porém legal, ao paraíso da Nação Raider.

OS RAIDERS TÊM realizaram um acampamento de treinamento em suas instalações em Henderson, Nevada, desde que se mudaram para Sin City em 2020 (eles chamaram Napa, Califórnia, seu acampamento de treinamento de casa de 1996 a 2019). Então, sair do calor do sul de Nevada — onde as temperaturas de julho e agosto têm uma média de mais de 100 graus — para o acampamento enquanto continuavam a expandir sua marca em uma base de fãs fértil parecia um gesto frutífero.

Mas fontes da liga reconheceram que os Raiders, com sua popularidade, montando uma loja onde dois outros times fazem seus negócios, não foram bem recebidos nem pelos Rams nem pelos Chargers. Mesmo que houvesse uma vibração de “quanto mais, melhor” para o acampamento, uma fonte da liga disse. “Essa é a vantagem”, acrescentou a fonte, “mais times”.

Autoridades dos Rams e Chargers não quiseram comentar.

Então, por que os Raiders mudaram o campo de treinamento para um lugar onde não apenas sua torcida em geral não podia assistir, mas também onde não podiam divulgar o time?

A mudança foi ideia de Antonio Pierce, que está entrando em sua primeira temporada completa como técnico principal do Raiders. Ele cresceu a 30 milhas de distância, perto de Compton, antes de embarcar em uma carreira de nove anos como jogador com o Washington e o New York Giants.

“É sobre união da equipe”, disse Pierce. “Quando eu jogava… nunca ficávamos em nossas instalações. Eu estava acostumado a viajar e ir embora e meio que [being] alojados, 90 ou 85 jogadores por vez, ou o que quer que fosse. E união da equipe, se reunindo e se conhecendo, para fugir de todas as distrações. É tudo sobre bola. Apenas bola.”

Davis concordou.

“A melhor parte de não fazer isso em Las Vegaséo vínculo”, disse Davis. “… Quando o acampamento está aqui [in Henderson]os veterinários, os que têm casas aqui, eles vão para casa e veem a família. Quando você está no acampamento, vocês estão juntos. Esse tipo de vínculo.

“Era algo que Antonio queria perseguir.”

Curiosamente, haverá cinco times da NFL a 100 milhas um do outro durante o acampamento. O New Orleans Saints está mantendo o deles em Irvine, não muito longe de Costa Mesa. Enquanto isso, o Rams (Thousand Oaks), Chargers (El Segundo) e Cowboys (Oxnard), estarão na área de Los Angeles.

Os Cowboys estiveram em Oxnard intermitentemente desde 2001, antes dos Rams e Chargers retornarem à área de Los Angeles, e foram essencialmente protegidos com autorização para marketing e treinos abertos.

Foto de Jordon Kelly/Icon Sportswire

QUANDO OS RAIDERS realocados de Oakland, eles ainda tinham planos de realizar o training camp em Napa a cada offseason. Mas a pandemia levou o comissário da NFL Roger Goodell em 2020 a forçar todos os times a realizar o training camp em suas respectivas instalações naquele verão, forçando os Raiders a permanecerem em suas instalações recém-construídas em Henderson.

Deu tão certo que os Raiders ficaram parados. Mas mesmo assim, não havia espaço suficiente para práticas abertas ao público, então apenas portadores de ingressos de temporada selecionados, VIPs e patrocinadores foram autorizados a entrar.

Esse também foi o caso em Napa, onde os Raiders começaram a permitir a entrada de grupos de fãs em 2012, somente após a morte do antigo proprietário Al Davis, que tentou manter os olhares curiosos no mínimo.

Com Costa Mesa sendo uma situação única, os Raiders poderiam potencialmente mirar um retorno a Wine Country ou mesmo ao norte de Nevada, onde os Raiders também tinham planos de eventualmente ir antes da pandemia. Mas Napa também pode apresentar problemas semelhantes de marketing/mídia com o San Francisco 49ers, o único time no norte da Califórnia desde que os Raiders se mudaram de Oakland há quatro anos.

A permanência dos Raiders no sul da Califórnia é um acordo de um ano que inclui o pagamento de US$ 165.000 em aluguel pela equipe para a cidade de Costa Mesa, além de outras “contribuições” que incluem US$ 600.000 em melhorias nos campos do complexo; 100 ingressos para estudantes locais assistirem a um jogo da NFL no sul da Califórnia; doação de equipamentos de musculação ao ar livre para a Costa Mesa High School; e uma nova van móvel de recreação para programas em áreas carentes.

“Eu nunca estive [to Costa Mesa] antes, então estou ansioso por isso”, disse o recebedor do Raiders, Jakobi Meyers. “Vai ser um bom momento.”

Eles retornam a Henderson para o restante do acampamento após um jogo de pré-temporada em 10 de agosto contra o Minnesota Vikings, e, sim, fãs selecionados serão permitidos em certos treinos. Eles também realizarão dois treinos noturnos abertos ao público no Allegiant Stadium em 14 e 20 de agosto.

Tudo isso fez Joe Ortiz, presidente do capítulo de Los Angeles do clube de reforço Black Hole, se sentir de uma certa maneira. Seu time favorito chegando tão perto de sua casa sem os apetrechos esperados e esperados, é agridoce, ele disse.

“Eu nem consegui ingressos [to the Costa Mesa practices]”, disse Ortiz, um técnico em concreto que cresceu no centro-sul de Los Angeles e agora mora em Anaheim. “Mas [everybody] sabia que eles viriam. Tenho certeza de que aqueles que aparecerem apoiarão o time. É incrível porque todos aparecerão, mas é uma pena que você não possa entrar. É uma situação linda, mas…”

A voz de Ortiz sumiu.

Ele disse que costuma receber de 300 a 400 fãs em sua festa no SoFi Stadium quando os Raiders vêm à cidade.

“Somos obstinados”, ele disse. “Não importa para onde eles vão, nós estamos lá.”

Exceto o acampamento, uma mudança que os Raiders esperam que dê frutos.

“Temos que vencer, cara, é isso”, disse Davis. “E, espero, isso vai ajudar.”