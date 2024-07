Rampage Jackson provoca luta de boxe com Rashad Evans para ONE FC

Quinton “Rampage” Jackson pode estar voltando ao ringue.

Jackson não compete desde a derrota por nocaute para Fedor Emelianenko no Bellator 237 em 2019 (a menos que você conte sua incursão no Fight Circus), mas em um episódio recente de O show de MMA Joe Rogan Experienceo ex-campeão meio-pesado do UFC revelou que está em negociações para uma luta de boxe com o ex-oponente Rashad Evans.

“Eu vi [Evans] não muito tempo atrás”, disse Jackson. “Ele e eu estamos falando sobre fazer uma luta de boxe um contra o outro em novembro. Estamos tentando fazer isso acontecer.”

Esta é uma mudança de direção para Jackson, que anteriormente tinha como alvo uma luta de boxe contra o ex-campeão peso-pesado da WBO Shannon Briggs. No entanto, depois que essa luta fracassou repetidamente, Jackson disse que está seguindo em frente.

“Cara, esse filho da p*rra me chamou assim que fui nocauteado pelo Fedor”, disse Jackson. “Ele me chamou e disse que iria promover a luta. Caras do MMA, nós não somos promotores… Então nós deveríamos lutar e finalmente tivemos um show. Nós íamos fazer isso no Catar, mas os caras que estavam fazendo isso, eles acabaram sendo golpistas de merda…”

“Ele ainda está tentando, mas perdi a fé em Shannon”, continuou Jackson. “Não sei se ele vai conseguir. Ele fala muito bem. Espero que consiga. Se ele conseguir, estarei disposto a lutar com ele, mas agora acho que minha primeira luta de boxe será contra Rashad. Preciso recuperar essa vitória.”

Jackson e Evans têm muita história juntos, já que os dois atuaram como treinadores um do outro na 10ª temporada de O ultimo lutadore depois lutou no evento principal do UFC 114 em 2010. Evans venceu a luta por decisão unânime em uma luta que ainda corrói Jackson. Agora ele espera poder fazer algo sobre isso

“Eles estavam falando sobre isso em Atlanta”, disse Jackson. “Não tenho certeza, mas eles disseram que seria sob a bandeira do ONE FC. Estou esperando meu empresário falar com eles.”

Assim como Jackson, Evans está fora de ação há algum tempo. Evans saiu da aposentadoria em 2022 para encerrar sua carreira no MMA com uma vitória, derrotando Gabriel Checco no Eagle FC 44 em 2022.

O ONE Championship realizará seu terceiro evento nos EUA em 8 de novembro na State Farm Arena em Atlanta, Geórgia. O card é atualmente encabeçado por uma luta pelo título dos pesos pesados ​​do MMA entre Anatoly Malykhin e Reug Reug.