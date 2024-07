Randall Cobb se aposenta da NFL para ser analista da SEC Network

O veterano wide receiver do Green Bay Packers, Randall Cobb, se aposentou após 13 temporadas na NFL e está se juntando à SEC Network como analista de futebol americano universitário, anunciou a ESPN na quinta-feira.

“Estou incrivelmente animado por voltar para casa, para a SEC, com esta nova função”, disse Cobb em uma declaração. “O nível de grandeza que esta conferência proporciona ano após ano é inigualável — mal posso esperar para retornar à família da conferência com esta equipe da SEC Network.”

Cobb, 33, jogou 10 temporadas pelos Packers e está em quinto lugar na história da franquia com 532 recepções, 10º em recepções para touchdown (47) e 11º em jardas recebidas (6.316). Ele passou a temporada de 2023 com o New York Jets.

Antes da NFL, Cobb acumulou 2.974 jardas totais e 35 touchdowns em três temporadas no Kentucky. Ele foi um primeiro time All-American como um jogador polivalente em sua temporada final e está no Hall da Fama do Atletismo do Reino Unido.