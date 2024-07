Randall Cobb se junta à SEC Network como analista de futebol universitário

O wide receiver agente livre Randall Cobb está se juntando à SEC Network como analista de futebol americano universitário, anunciou a ESPN na quinta-feira.

“Estou incrivelmente animado por voltar para casa, para a SEC, com esta nova função”, disse Cobb em uma declaração. “O nível de grandeza que esta conferência proporciona ano após ano é inigualável — mal posso esperar para retornar à família da conferência com esta equipe da SEC Network.”

O anúncio inicial de Cobb se juntando à SEC Network dizia que o veterano wide receiver do Green Bay Packers havia se aposentado da NFL, mas depois foi esclarecido que ele não encerrou oficialmente sua carreira de jogador.

Cobb, 33, jogou 10 de suas 13 temporadas na NFL pelos Packers e está em quinto lugar na história da franquia com 532 recepções, 10º em recepções para touchdown (47) e 11º em jardas recebidas (6.316). Ele passou a temporada de 2023 com o New York Jets antes de se tornar um agente livre.

Antes da NFL, Cobb acumulou 2.974 jardas totais e 35 touchdowns em três temporadas no Kentucky. Ele foi um primeiro time All-American como um jogador polivalente em sua temporada final e está no Hall da Fama do Atletismo do Reino Unido.