Ranking das 10 melhores boxeadoras do século XXI

O boxe feminino ressurgiu desde que o esporte foi autorizado a competir nas Olimpíadas de 2012 em Londres. Desde então, lutadoras como Claressa Shields e Katie Taylor ganharam campeonatos indiscutíveis em duas divisões e lideraram as listas femininas peso por peso.

Antes disso, o boxe feminino estava lutando por popularidade. Desde o início dos anos 2000, quando Laila Ali e Christy Martin competiam em grandes eventos, até Amanda Serrano ganhando títulos em sete categorias de peso sem precedentes, o boxe feminino não era tão grande quanto é hoje.

Grande parte disso são lutas realizadas como eventos principais, em locais icônicos, como Claressa Shields e Marie-Eve Dicaire, liderando o primeiro evento PPV exclusivamente feminino em 2021. Ou Taylor vs. Serrano, a primeira luta pelo campeonato feminino a ser a atração principal de um card no famoso Madison Square Garden, em Nova York.

E não se esqueça de que Ali, Holly Holm, Ann Wolfe foram todas introduzidas no Hall da Fama Internacional. E Cecilia Braekhus, que deteve pelo menos dois títulos mundiais por mais de 10 anos (26 lutas).

Muitos lutadores podem se gabar de serem os melhores de sua geração, mas quais lutadores estão entre os 10 melhores do século XXI?

Consulte Mais informação:

1. Claressa Shields

Principais realizações: Recorde de 14-0 (2 KOs) de 2016 a 2024 (em andamento); duas vezes medalhista de ouro olímpico; número 1 feminino libra por libra; campeã indiscutível dos médios e médios júnior

Depois de ganhar duas medalhas de ouro olímpicas como amadora (2012 e 2016), Shields tem sido igualmente dominante nas fileiras profissionais. Ela é a lutadora feminina peso por peso número 1 da ESPN e ganhou títulos mundiais em três divisões de peso (peso médio júnior, peso médio, superpeso médio). Shields, 29, de Michigan, desafiará os títulos mundiais dos meio-pesados ​​da WBO e dos pesados ​​do WBC em sua próxima luta contra Vanessa Lepage-Joanisse em 27 de julho. A melhor vitória de Shields até agora foi uma decisão unânime sobre Savannah Marshall em 2022 e ela conquistou pelo menos dois títulos mundiais simultaneamente desde 2017. Shields confiou em suas habilidades de boxe em vez de poder para lidar com a maioria de seus oponentes. Ela também compete como lutadora de artes marciais mistas.

2. Katie Taylor

Principais realizações: 23-1 (6 KOs) recorde de 2016 a 2024 (em andamento); medalhista de ouro olímpico; campeão indiscutível no peso leve e meio-médio júnior

Taylor, de Bray, na Irlanda, mas que treina em Vernon, Connecticut, ganhou uma medalha de ouro olímpica nas Olimpíadas de 2012 e é uma campeã mundial indiscutível de duas divisões, ganhando todos os cinturões no peso leve e no meio-médio júnior. Ela é conhecida por suas combinações rápidas. Taylor ganhou um título mundial em apenas sua sétima luta profissional e foi derrotada apenas uma vez, por Chantelle Cameron em maio de 2023, uma derrota que Taylor vingou com uma decisão majoritária seis meses depois para se tornar indiscutível em 140 libras. A vitória por decisão dividida de Taylor sobre Amanda Serrano em 2022 correspondeu à expectativa de ser a maior luta da história do boxe profissional feminino. Aos 38 anos, Taylor deve enfrentar Serrano em uma revanche em 15 de novembro.

3. Amanda Serrano

Principais realizações: Registro de 47-2-1 (31 KOs) de 2009 a 2024 (em andamento); campeão mundial de sete divisões; ex-campeão indiscutível dos penas, atual campeão dos penas da WBA e da WBO

Serrano, 35, desafiou a lógica do boxe ao pular para cima e para baixo nas classes de peso e é a única boxeadora feminina a ganhar títulos mundiais em mais de quatro divisões de peso. A boxeadora nascida em Porto Rico e criada no Brooklyn ganhou títulos mundiais em sete categorias de peso impressionantes (peso galo júnior, peso galo, peso pena júnior, peso pena, peso leve júnior, peso leve, peso médio júnior). Ela foi campeã indiscutível do peso pena no ano passado e ainda detém dois cinturões do peso pena. Serrano, uma boxeadora ocupada que dá muitos socos, desafiará Taylor pelos cinturões do peso médio júnior em 15 de novembro, depois que seu encontro no peso leve de 2022 terminou em uma vitória por decisão dividida para Taylor.

4. Cecília Braekhus

Principais realizações: Registro de 37-2-1 (9 KOs) de 2007 a 2024 (em andamento); campeã indiscutível dos meio-médios, ex-número 1 do peso por peso feminino

Braekhus, nascida na Colômbia e radicada na Noruega, já foi a rainha peso por peso do boxe feminino. Braekhus começou a lutar boxe principalmente na Alemanha (o boxe foi proibido na Noruega de 1981 a 2014) e em 2009 ela ganhou os títulos mundiais dos meio-médios do WBC e do WBA. Em 2014, ela era uma campeã indiscutível de quatro cinturões e reinou até 2020, quando perdeu uma decisão majoritária para Jessica McCaskill. A vitória teria visto Braekhus, então com 38 anos, vencer a sequência de 25 defesas de título consecutivas de Joe Louis em um reinado de 11 anos. Ela ainda estava lutando boxe no ano passado, aos 42 anos, quando lutou em um empate controverso contra Terri Harper por dois títulos dos meio-médios.

5. Laila Ali

Principais realizações: Registro de 24-0 (21 KOs) de 1999 a 2007; campeão dos super-médios; introduzido no Hall da Fama do Boxe Internacional em 2021

A maior conquista de Ali foi corresponder às expectativas de ser filha de “The Greatest”, Muhammad Ali. Vinte e uma de suas 24 vitórias foram por nocaute, quando ela dominou suas oponentes para se tornar a figura dominante no boxe feminino no início dos anos 2000. Em 2001, Ali e Jacqui Frazier-Lyde se tornaram as primeiras mulheres a encabeçar um card pay-per-view; levou 20 anos para outra boxeadora conseguir isso (Claressa Shields). Vitórias sobre Valerie Mahfood (duas vezes) e Christy Martin foram os destaques da carreira de Ali. Ali, que mora na Geórgia, encerrou sua carreira lutando na África do Sul e contribuiu significativamente para elevar o perfil do boxe feminino.

6. Christy Martin

Principais realizações: Histórico de 49-7-3 (32 KOs) de 1989 a 2012; campeão dos médios-júnior; introduzido no Hall da Fama Internacional do Boxe em 2020 (o primeiro ano em que as mulheres estavam na votação)

Martin foi uma das pioneiras do boxe profissional feminino que ajudou a impulsionar o esporte para uma atenção mais ampla. Ela apareceu na luta preliminar do título dos pesos pesados ​​Mike Tyson-Frank Bruno em 1996 em um evento pay-per-view do Showtime, e em muitos outros undercards de Tyson. Ela se tornou uma estrela convidada no programa de TV “Roseanne” e estava na capa da Sports Illustrated. Suas maiores lutas incluíram uma vitória sobre Mia St. John em 2009 e uma derrota por nocaute no quarto round para Laila Ali em 2003. Em 2009, ela ganhou o título dos médios júnior do WBC por decisão majoritária sobre Dakota Stone. Sua vida foi narrada em muitos documentários e um filme sobre Martin está em andamento com a famosa atriz Sydney Sweeney interpretando Martin.

7. Azevinho Holm

Principais realizações: Registro de 33-2-3 (9 KOs) de 2002 a 2013; campeão mundial de três divisões; campeão mundial no UFC e no boxe; introduzido no Hall da Fama do Boxe Internacional em 2022

Nenhuma lutadora feminina foi um sucesso tão grande no boxe profissional e nas artes marciais mistas (MMA) quanto Holm. Ela fez 18 defesas de título mundial em três divisões de peso como a estrela de destaque do boxe feminino até mudar para o MMA em 2011. No boxe, ela lutou principalmente em sua cidade natal, Albuquerque, e governou como campeã júnior dos médios, médios e médios de 2004 a 2013. Alguns de seus melhores momentos foram vitórias sobre Mary Jo Sanders, Anne Sophie Mathis e a colega do Hall da Fama Jane Couch. Aos 42 anos, Holm ainda está ativa como lutadora de MMA (UFC) com um recorde de 15-7.

8. Ana Wolfe

Principais realizações: Registro de 24-1 (16 KOs) de 1998 a 2006; campeão mundial de três divisões; introduzido no Hall da Fama do Boxe Internacional em 2021

A campeã mundial de três divisões do Texas dominou a maioria de suas oponentes. Wolfe produziu um nocaute no primeiro round sobre Vonda Ward para ganhar dois títulos meio-pesados ​​em 2004, após parar Marsha Valley por um título super-médio dois anos antes. Ela também foi campeã júnior dos médios e sofreu apenas uma derrota, mais tarde vingada, para Mahfood. Depois de seus dias de boxe, Wolfe se tornou uma treinadora, trabalhando com muitos lutadores amadores e o ex-candidato ao título James Kirkland.

9. Regina Halmich

Principais realizações: Registro de 54-1-1 (16 KOs) de 1994 a 2007; campeão mundial de três divisões

Halmich, de Baden-Württemberg, Alemanha, foi uma das pioneiras do boxe profissional feminino na Europa e ganhou títulos mundiais no peso mosca júnior, peso mosca e peso galo júnior. Halmich foi campeã mundial durante a maior parte de sua carreira e suas lutas atraíram grandes audiências de TV em seu país natal. Ela se aposentou após uma impressionante 45ª defesa de título.

10. Jackie Nava

Principais realizações: Registro de 40-4 (16 KOs) de 2001 a 2022; campeão mundial de duas divisões

“La Princesa Azteca”, de Tijuana, México, foi campeã mundial de duas divisões e uma das lutadoras mais dominantes na história da divisão júnior de penas. Nava ganhou o título inaugural de penas júnior do WBC em 2005 e teve dois períodos como campeã júnior de penas. Em 2014, ela unificou os títulos WBA e WBC ao derrotar Alicia Ashley e fez duas defesas como campeã mundial unificada.