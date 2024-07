Ranking de boxe peso por peso: até onde ‘Bam’ Rodriguez sobe?

Um jovem lutador vem fazendo barulho nos últimos dois anos, assumindo diferentes categorias de peso e subindo de categoria. E com sua performance contra o futuro Hall of Famer Juan Francisco Estrada em 29 de junho, Jesse “Bam” Rodriguez recebeu muitos elogios do nosso painel de especialistas.

Rodriguez (20-0, 13 KOs) dominou Estrada a caminho de uma vitória por KO no sétimo round para coletar o título peso galo júnior do WBC. Rodriguez tem apenas 24 anos, mas já ganhou títulos em duas categorias de peso. Ele também é o melhor lutador da ESPN com menos de 25 anos.

A vitória de Rodriguez sobre Estrada foi impressionante e levou a maioria dos nossos painelistas a colocá-lo em suas listas P4P.

“‘Bam’ Rodriguez rapidamente se estabeleceu como um lutador de elite, imperdível. Ele não apenas supera seus oponentes; ele desmantela adversários de alto nível”, disse o escritor de boxe da ESPN Mike Coppinger sobre mover Rodriguez três posições para o No. 5 em sua lista. “A mais recente ilustração de sua grandeza: a maneira como ele desmontou Estrada. Rodriguez se juntou a nomes como Terence Crawford, Oleksandr Usyk, Canelo Alvarez e Naoya Inoue, lutadores versáteis que são favoritos não importa com quem eles lutem.”

O analista de boxe da ESPN Timothy Bradley Jr. concorda, dizendo que o conjunto de habilidades, versatilidade e desempenho de Rodriguez contra os melhores lutadores de sua divisão e arredores fazem dele um programa de TV imperdível.

“‘Bam’ Rodriguez é, sem dúvida, um dos cinco melhores boxeadores peso por peso”, disse Bradley, que votou em Rodriguez como o número 5 em sua lista. “A grandeza é julgada pela consistência em mostrar o seu melhor, e ‘Bam’ certamente demonstrou isso.”

Rodriguez sobe duas posições para o 7º lugar.

Shakur Stevenson e Teofimo Lopez também venceram suas lutas, mas ambos precisavam ir até o fim contra oponentes que eram os favoritos para vencer. Stevenson estava com -3500 contra Artem Harutyunyan, a quem derrotou por decisão unânime em 6 de julho. Lopez entrou na luta de 29 de junho contra Steve Claggett como favorito com -1200. Ele também obteve uma vitória por decisão unânime, mas tanto Stevenson quanto Lopez não conseguiram fazer knockdowns ou colocar seus oponentes em apuros.

Eles ficam com as duas últimas posições e completam o top 10.

Nosso painel composto por Coppinger, Bradley, Joe Tessitore, Teddy Atlas, Nick Parkinson, Eric Raskin, Michelle Joy Phelps, Claudia Trejos, Bernardo Osuna, Crystina Poncher, Eric Woodyard, Bernardo Pilatti, Charles Moynihan, Salvador Rodriguez, Jim Zirolli, Michael Mascaro, Aladdin Freeman, Victor Lopez e Damian Delgado Averhoff compartilha seus votos.

Mais classificações da ESPN: classificações divisionais e classificações femininas peso por peso.

Observação: os resultados são válidos até 11 de julho.

1. OLEKSANDR USYK Classificação anterior: No. 1

REGISTRO: 22-0, 14 KOs

DIVISÃO: Peso pesado (campeão indiscutível)

ÚLTIMA LUTA: W (SD12) Tyson Fury, 18 de maio

PRÓXIMA LUTA: 21 de dezembro contra Tyson Fury

2. TERÊNCIA CRAWFORD Classificação anterior: No. 2

REGISTRO: 40-0, 31 KOs

DIVISÃO: Peso meio-médio (campeão unificado)

ÚLTIMA LUTA: W (TKO9) Errol Spence Jr., 29 de julho

PRÓXIMA LUTA: 3 de agosto vs. Israil Madrimov

3. NAOYA INOUE Classificação anterior: No. 3

REGISTRO: 27-0, 24 KOs

DIVISÃO: Peso pena júnior (campeão indiscutível)

ÚLTIMA LUTA: W (KO6) Luis Nery, 6 de maio

PRÓXIMA LUTA: TBA vs. TJ Doheny

4. DMITRY BIVOL Classificação anterior: No. 4

REGISTRO: 23-0, 12 KOs

DIVISÃO: Meio-pesado (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (TKO6) Malik Zinad, 1 de junho

PRÓXIMA LUTA: 12 de outubro contra Artur Beterbiev

5. CANELO ÁLVAREZ Classificação anterior: No. 5

REGISTRO: 61-2-2, 39 nocautes

DIVISÃO: Super médio (campeão indiscutível)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Jaime Munguia, 4 de maio

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

6. ARTUR BETERBIEV Classificação anterior: No. 6

REGISTRO: 20-0, 20 KOs

DIVISÃO: Meio-pesado (campeão unificado)

ÚLTIMA LUTA: W (TKO7) Callum Smith, 13 de janeiro

PRÓXIMA LUTA: 12 de outubro contra Dmitry Bivol

7. JESSE “BAM” RODRIGUEZ Classificação anterior: No. 9

REGISTRO: 20-0, 13 KOs

DIVISÃO: Peso galo júnior (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (KO7) Juan Francisco Estrada, 29 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

8. GERVONTA DAVIS Classificação anterior: No. 7

REGISTRO: 30-0, 28 KOs

DIVISÃO: Peso leve (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (KO8) Frank Martin, 15 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

9. SHAKUR STEVENSON Classificação anterior: No. 8

REGISTRO: 22-0, 10 KOs

DIVISÃO: Peso leve (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Artem Harutyunyan, 6 de julho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

10. TEOFIMO LÓPEZ Classificação anterior: No. 10

REGISTRO: 21-1, 13 KOs

DIVISÃO: Peso meio-médio júnior (campeão)

ÚLTIMA LUTA: W (UD12) Steve Claggett, 29 de junho

PRÓXIMA LUTA: A confirmar

A fórmula

As classificações são baseadas em um sistema de pontos decrescente, com um voto de primeiro lugar concedendo 10 pontos, um voto de segundo lugar concedendo nove pontos e assim por diante. Um empate vai para o lutador com a classificação mais alta, depois para aquele com mais votos naquela classificação.

Outros que receberam votos: Vasiliy Lomachenko (10), Tyson Fury (9), David Benavidez (6), Junto Nakatani (4), Errol Spence Jr. (2), Devin Haney (1).

Como nossos escritores votaram

Atlas: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Davis, 6. Lomachenko, 7. Beterbiev, 8. Álvarez, 9. Fúria, 10. Rodríguez

Bradley: 1. Usyk, 2. Crawford, 3: Inoue, 4. Beterbiev, 5. Rodríguez, 6. Davis, 7. Bivol, 8. Álvarez, 9. López, 10. Stevenson

Cobre: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Álvarez, 5. Rodríguez, 6. Bivol, 7. Davis, 8. Beterbiev, 9. Nakatani, 10. Haney

Tessitor: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Beterbiev, 5. Bivol, 6. Stevenson, 7. Álvarez, 8. Rodríguez, 9. López, 10. Davis

Parkinson: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Rodríguez, 7. Beterbiev, 8. Lomachenko, 9. Davis, 10. Nakatani

Raskin: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Stevenson, 9. Beterbiev, 10. Benavidez

Poncher: 1. Crawford, 2. Usyk, 3. Inoue, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Beterbiev, 7. Rodríguez, 8. Davis, 9. Stevenson, 10. López

Osuna: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Rodríguez, 7. Beterbiev, 8. Stevenson, 9. Davis, 10. López

Phelps: 1. Usyk, 2. Álvarez, 3. Inoue, 4. Crawford, 5. Beterbiev, 6. Bivol, 7. Fúria, 8. López, 9. Davis, 10. Stevenson

Rodríguez: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Davis, 7. Rodríguez, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. López

Trejos: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Beterbiev, 7. Davis, 8. Stevenson, 9. Rodríguez, 10. López

Pátio de madeira: 1. Crawford, 2. Inoue, 3. Usyk, 4. Álvarez, 5. Davis, 6. López, 7. Stevenson, 8. Bivol, 9. Beterbiev, 10. Fúria

Moynihan: 1. Crawford, 2. Inoue, 3. Usyk, 4. Álvarez, 5. Beterbiev, 6. Bivol, 7. Davis, 8. Stevenson, 9. Spence, 10. Benavidez

Pilatti: 1. Usyk, 2. Inoue, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Davis, 6. Rodríguez, 7. Beterbiev, 8. Benavidez, 9. Lomachenko, 10. Fúria

Zirolli: 1. Usyk, 2. Crawford, 3. Inoue, 4. Stevenson, 5. Álvarez, 6. Beterbiev, 7. Bivol, 8. Rodríguez, 9. López, 10. Benavidez

Mascaro: 1. Crawford, 2. Inoue, 3. Usyk, 4. Rodríguez, 5. Bivol, 6. Beterbiev, 7. Álvarez, 8. López, 9. Davis, 10. Stevenson

Homem livre: 1. Crawford, 2. Inoue, 3. Usyk, 4. Beterbiev, 5. Bivol, 6. Álvarez, 7. Rodríguez, 8. Davis, 9. Stevenson, 10. Nakatani

López: 1. Crawford, 2. Usyk, 3. Inoue, 4. Álvarez, 5. Bivol, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. López

Delgado Averhof: 1. Inoue, 2. Usyk, 3. Crawford, 4. Bivol, 5. Álvarez, 6. Rodríguez, 7. Davis, 8. Beterbiev, 9. Stevenson, 10. Fúria

Enquete de especialistas da ESPN

Primeiro lugar: Usyk (12) Crawford (6), Inoue (1)

Segundo lugar: Inoue (8), Crawford (7), Usyk (3), Álvarez (1)

Terceiro lugar: Inoue (10), Crawford (5), Usyk (4)

Quarto lugar: Álvarez (7), Bivol (6), Beterbiev (3), Crawford (1), Rodríguez (1), Stevenson (1)

Quinto lugar: Bivol (6), Álvarez (5), Beterbiev (3), Davis (3), Rodríguez (2)

Sexto lugar: Rodríguez (6), Bivol (4), Beterbiev (3), Davis (2), Álvarez (1), Stevenson (1), López (1), Lomachenko (1)

Sétimo lugar: Davis (6), Beterbiev (4), Rodríguez (3), Bivol (2), Álvarez (2), Stevenson (1), Fúria (1)

Oitavo lugar: Beterbiev (4), Stevenson (4), Álvarez (2), Rodríguez (2), Davis (2), López (2), Bivol (1), Lomachenko (1), Benavidez (1)

Nono lugar: Stevenson (5), Davis (4), Lopez (3), Beterbiev (2), Rodríguez (1), Lomachenko (1), Fury (1), Nakatani (1), Spence (1)

10º lugar: López (5), Stevenson (3), Fúria (3), Benavidez (3), Nakatani (2), Rodríguez (1), Davis (1), Haney (1)