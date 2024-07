Ranking MMA Pound-for-Pound: Onde Belal Muhammad se posiciona após o golpe impressionante de Leon Edwards no UFC 304?

Bem-vindos à mais recente atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o que há de melhor para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA do mundo, tanto masculinos quanto femininos?

Vamos dar uma olhada em como as coisas estão depois de uma semana agitada em Manchester UFC 304.

Foto de Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Luta de MMA

Belal Muhammad realmente fez isso.

O longo e sinuoso caminho do peso-médio em apuros para a disputa pelo título finalmente deu frutos no UFC 304, quando Muhammad chocou o mundo do MMA ao dominar Leon Edwards a caminho de uma vitória por decisão unânime para capturar o ouro do UFC. O currículo de Muhammad agora toma uma forma completamente nova com seu brilhantismo em Manchester atrás dele — sua sequência de 11 lutas é a quarta mais longa sequência invicta ativa no UFC atual, e Muhammad tem uma série de escalpos de grandes nomes sentados em sua lareira, incluindo vitórias sobre Edwards, Gilbert Burns, Sean Brady, Stephen Thompson, Vicente Luque e Demian Maia.

Por seu trabalho, Muhammad faz sua estreia na lista libra por libra na quinta posição, fazendo com que o anterior número 3 Edwards caia para fora do top 10.

O outro grande vencedor do UFC 304, o peso pesado número 1 do ranking do MMA Fighting, Tom Aspinall, também dá outro salto após demolir Curtis Blaydes em apenas 60 segundos para defender seu título interino dos pesos pesados ​​do UFC. Depois de acabar com outro peso pesado de ponta, Aspinall salta do número 12 para o número 6 — e, ironicamente, salta sobre o homem que continua a evitá-lo a todo momento, o número 7 Jon Jones.

Olhando para o futuro, todos os olhos agora se voltam para Perth, Austrália, onde o número 8 Dricus du Plessis fará a primeira defesa de seu título dos médios do UFC em 17 de agosto, em uma aguardada luta de rancor contra o número 17 Israel Adesanya, no evento principal do UFC 305.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Belal Muhammad derrotou o nº 3 Leon Edwards, nº 12 Tom Aspinall derrotou Curtis Blaydes

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 8 Dricus du Plessis vs. No. 17 Israel Adesanya (UFC 305, 17 de agosto)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Merab Dvalishvili (5), Anatoly Malykhin (2), Patricio Pitbull (2), Khamzat Chimaev (1), Kamaru Usman (1), AJ McKee (1), Johnny Eblen (1), Justin Gaethje (1), Kyoji Horiguchi (1) Usman Nurmagomedov (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Não. 20 Merab Dvalishvili

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Luta de MMA

Virna Jandiroba continua defendendo seu caso.

A peso-palha de 36 anos pontuou a maior declaração de sua carreira em 20 de julho, quando finalizou a anterior nº 16 Amanda Lemos com uma chave de braço no segundo round em seu primeiro evento principal do UFC. Com quatro vitórias cada vez mais impressionantes em sequência, Jandiroba surgiu como uma verdadeira surpresa na divisão peso-palha do UFC, que continua dominada pela nº 1 libra por libra Weili Zhang.

Jandiroba estreia na posição 16 da nossa lista após despachar Lemos, e dependendo de como as coisas se desenrolarem, ela pode ter sua chance de saltar muito mais alto na escada em breve. Com a saúde de Tatiana Suarez ainda no ar, Jandiroba parece estar na pole position para desafiar o título peso-palha de Zhang — e o trono libra por libra — em seguida.

Quanto ao que está por vir, o próximo ciclo de classificação é leve em confrontos femininos de destaque, mas há uma data de consequência que vale a pena circular quando a nº 14 Liz Carmouche e a nº 17 Taila Santos colidem em 2 de agosto nas semifinais do torneio de peso mosca de US$ 1 milhão da PFL. Para a vencedora, uma vaga na final da temporada aguarda.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 15 Rose Namajunas def. Tracy Cortez, Virna Jandiroba def. No. 16 Amanda Lemos

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 14 Liz Carmouche vs. Nº 17 Taila Santos (PFL 7, 2 de agosto)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Maycee Barber (5), Natalia Silva (3), Mayra Bueno Silva (1), Marina Rodriguez (1), Irene Aldana (1), Lauren Murphy (1), Ketlen Vieira (1).

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Nº 20 Mayra Bueno Silva

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de sete pessoas é composto pelos membros da equipe do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Damon Martin e Jed Meshew.

Atualizações nos rankings serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos dos rankings se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos levado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Justin Gaethje deve ser classificado acima de alguém como Max Hollowaynão há uma resposta certa. Em outras palavras: Não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Perguntas? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.