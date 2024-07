Ranking peso por peso do MMA: Pereira sobe… mas até o topo?

Alex Pereira fez uma performance de fazer estrelas no evento principal do UFC 303 no fim de semana. Isso o elevou no ranking pound-for-pound da ESPN.

O nocaute técnico de Pereira sobre Jirí Procházka no segundo round permitiu que ele continuasse campeão dos meio-pesados, e a maneira como ele fez isso — aceitando a luta em cima da hora e anulando completamente um ex-campeão que lhe deu problemas no primeiro encontro, sete meses atrás — reforçou o status do brasileiro como talvez a maior estrela atual do UFC.

Pereira já estava em terceiro lugar no nosso ranking masculino, mas com a vitória magistral de sábado, ele ultrapassou o campeão dos meio-médios do UFC, Leon Edwards, e chegou ao segundo lugar no top 10. Pereira até recebeu alguns votos de primeiro lugar dos painelistas que antes o colocavam em segundo lugar.

Será interessante ver onde está o teto para Pereira, que faz 37 anos no próximo fim de semana. Ele é um ex-campeão mundial de kickboxing de duas divisões que, em apenas nove viagens dentro do octógono, dominou duas classes de peso do UFC. De que outra forma ele pode impressionar?

Para o ranking divisional de MMA da ESPN, clique aqui.

Nota: Os resultados são atuais; classificações de 2 de julho. Para ser elegível para as classificações, um lutador deve ter competido nos últimos 12 meses ou deve ter uma luta futura agendada. Lutadores que foram retirados por inatividade podem ser reintegrados somente após competirem.

Classificação libra por libra masculina

Alex Pereira, acima, derrotou Jirí Procházka por nocaute técnico no segundo round na noite de sábado no UFC 303 em Las Vegas. Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

1. Islamismo Makhachev

Campeão peso leve do UFC

Registro: 26-1

Durar: W (Sub5) vs. Dustin Poirier, 1 de junho de 2024

Próximo: A definir

2. Alex Pereira

Campeão meio-pesado do UFC

Classificação anterior: 3

Registro: 11-2

Durar: W (TKO2) vs. Jirí Procházka, 29 de junho de 2024

Próximo: A definir

3. Leon Edwards

Campeão dos meio-médios do UFC

Classificação anterior: 2

Registro: 22-3, 1 NC

Durar: W (UD) vs Colby Covington, 16 de dezembro de 2023

Próximo: 27 de julho vs. Belal Muhammad

4. Ilia Topuria

Campeão peso pena do UFC

Registro: 15-0

Durar: W (KO2) vs. Alexander Volkanovski, 17 de fevereiro de 2024

Próximo: A definir

5. Sean O’Malley

Campeão peso galo do UFC

Registro: 18-1, 1 NC

Durar: W (UD) vs. Marlon Vera, 9 de março de 2024

Próximo: A definir

6. Alexandre Pantoja

Campeão peso mosca do UFC

Registro: 28-5

Durar: W (UD) vs. Steve Erceg, 4 de maio de 2024

Próximo: A definir

7. Alexandre Volkanovski

Peso pena do UFC

Registro: 26-4

Durar: L (KO2) vs. Ilia Topuria, 17 de fevereiro de 2024

Próximo: A definir

8. Israel Adesanya

Peso médio do UFC

Classificação anterior: Empatado por 7

Registro: 24-3

Durar: L (UD) vs. Sean Strickland, 9 de setembro de 2023

Próximo: 17 de agosto contra Dricus Du Plessis

9. Max Holloway

Peso pena do UFC

Registro: 26-7

Durar: W (KO5) vs. Justin Gaethje, 13 de abril de 2024

Próximo: A definir

10. Dricus Du Plessis

Campeão dos médios do UFC

Registro: 21-2

Durar: W (SD) vs. Sean Strickland, 20 de janeiro de 2024

Próximo: 17 de agosto contra Israel Adesanya

Outros lutadores que receberam votos: Merab Dvalishvili, Aljamain Sterling e Sean Strickland.

Como nosso painel votou

Brett Okamoto: 1. Islam Makhachev; 2. Leon Edwards; 3. Alex Pereira; 4. Israel Adesanya; 5. Ilia Topuria; 6. Alexandre Pantoja; 7. Sean O’Malley; 8. Alexander Volkanovski; 9. Max Holloway; 10. Aljamain Sterling.

Andreas Hale: 1. Makhachev; 2. Pereira; 3. Eduardo; 4. Topúria; 5. O’Malley; 6. Pantoja; 7. Volkanovski; 8. Cidade de Holloway; 9. Adesanya; 10. Dricus Du Plessis.

Megan Anderson: 1. Makhachev; 2. Eduardo; 3. Pereira; 4. O’Malley; 5. Volkanovski; 6. Topúria; 7. Cidade de Holloway; 8. Du Plessis; 9. Adesanya; 10. Pantoja.

Carlos Contreras Legaspi: 1. Makhachev; 2. Pereira; 3. Eduardo; 4. Topúria; 5. O’Malley; 6. Adesanya; 7. Volkanovski; 8. Pantoja; 9. Du Plessis; 10. Oco.

Ian Parker: 1. Pereira; 2. Makhachev; 3. Topúria; 4. Eduardo; 5. O’Malley; 6. Cidade Oca; 7. Du Plessis; 8. Pantoja; 9. Adesanya; 10. Sean Strickland.

Eddie Maisonet III: 1. Makhachev; 2. Pereira; 3. Eduardo; 4. Pantoja; 5. Adesanya; 6. Volkanovski; 7. Topúria; 8. O’Malley; 9. Cidade de Holloway; 10. Du Plessis.

Jeff Wagenheim: 1. Pereira; 2. Makhachev; 3. Eduardo; 4. Topúria; 5. Cidade Oca; 6. O’Malley; 7. Pantoja; 8. Volkanovski; 9. Merab Dvalishvili; 10. Du Plessis.

Classificação feminina libra por libra

Kayla Harrison fez uma estreia emocionante no UFC 300, enfrentando uma ex-campeã, Holly Holm. Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

1. Zhang Weili

Campeão peso-palha do UFC

Registro: 25-3

Durar: W (UD) vs. Yan Xiaonan, 13 de abril de 2024

Próximo: A definir

2. Alexa Grasso

Campeão peso mosca do UFC

Registro: 16-3-1

Durar: Empate dividido contra Valentina Shevchenko, 16 de setembro de 2023

Próximo: A definir

3. Valentina Shevchenko

Peso mosca do UFC

Registro: 22-4-1

Durar: Empate dividido contra Alexa Grasso, 16 de setembro de 2023

Próximo: A definir

4. Cris Ciborgue

Campeão peso pena do Bellator

Registro: 27-2, 1 NC

Durar: W (TKO1) vs. Cat Zingano, 7 de outubro de 2023

Próximo: A definir

T-5. Manon Fiorot

Peso mosca do UFC

Classificação anterior: 6

Registro: 12-1

Durar: W (UD) vs. Erin Blanchfield, 30 de março de 2024

Próximo: A definir

T-5. Kayla Harrison

Peso galo do UFC

Registro:17-1

Durar:W (Sub2) vs. Holly Holm, 13 de abril de 2024

Próximo:A definir

7. Raquel Pennington

Campeão peso galo do UFC

Registro:16-8

Durar:W (UD) vs. Mayra Bueno Silva, 20 de janeiro de 2024

Próximo:A definir

8. Larissa Pacheco

Campeão peso pena da PFL

Registro:23-4

Durar:W (UD) vs. Marina Mokhnatkina, 24 de novembro de 2023

Próximo:A definir

T-9. Tatiana Suarez

Peso palha do UFC

Registro:10-0

Durar:W (Sub2) vs. Jessica Andrade, 5 de agosto de 2023

Próximo:A definir

T-9.Yan Xiaonan

Peso palha do UFC

Registro:17-4, 1 NC

Durar:L (UD) vs. Zhang Weili, 13 de abril de 2024

Próximo:A definir

Outras lutadoras que receberam votos: Erin Blanchfield, Rose Namajunas, Seika Izawa, Amanda Lemos e Julianna Peña.

Como nosso painel votou

Brett Okamoto: 1. Zhang Weili; 2. Alexa Grasso; 3. Valentina Shevchenko; 4. Manon Fiorot; 5. Cris Cyborg. 6. Tatiana Suarez; 7. Rose Namajunas; 8. Erin Blanchfield; 9. Kayla Harrison; 10. Larissa Pacheco.

Andréas Hale: 1. Zhang; 2. Gramado; 3. Shevchenko; 4. Ciborgue; 5. Fiorot; 6. Harrison; 7. Suárez; 8. Raquel Pennington; 9. Pacheco; 10. Namajunas.

Megan Anderson: 1. Zhang; 2. Grasso; 3. Shevchenko; 4. Cyborg; 5. Fiorot; 6. Pennington; 7. Harrison; 8. Yan Xiaonan; 9. Blanchfield; 10. Julianna Peña.

Carlos Contreras Legaspi: 1. Zhang; 2. Grasso; 3. Harrison; 4. Shevchenko; 5. Cyborg; 6. Pennington; 7. Pacheco; 8. Fiorot; 9. Suárez; 10. Blanchfield.

Ian Parker: 1. Zhang; 2. Grasso; 3. Shevchenko; 4. Cyborg; 5. Harrison; 6. Yan; 7. Suárez; 8. Pennington; 9. Pacheco; 10. Fiorot.

Eddie Maisonet III: 1. Zhang; 2. Gramado; 3. Shevchenko; 4. Pacheco; 5. Ciborgue; 6. Harrison; 7. Fiorot; 8. Campo Branco; 9. Amanda Lemos; 10. Seika Izawa.

Jeff Wagenheim: 1. Zhang; 2. Grasso; 3. Cyborg; 4. Shevchenko; 5. Fiorot; 6. Pennington; 7. Yan; 8. Harrison; 9. Blanchfield; 10. Izawa.