Rankings divisionais do MMA: Tom Aspinall reforça posição de número 1 no peso pesado

No cenário sempre mutável do MMA, classificar os maiores lutadores do mundo pode parecer uma tarefa tola, mas é exatamente isso que nos propusemos a fazer com o MMA Fighting Global Rankings. Aqui, nosso estimado painel seleciona os agitadores de cada divisão para fornecer a você a lista mais definitiva dos melhores lutadores do planeta.

Classificações atualizadas libra por libra podem ser encontradas aqui.

Há muito movimento para cima e para baixo nas divisões para falar, com Belal Muhammad ascendendo ao topo da montanha dos meio-médios, Kyoji Horiguchi mais uma vez emergindo como uma ameaça de duas divisões, Alexander Volkov derrotando Sergei Pavlovich e fazendo uma bagunça total no ranking dos pesos pesados, Nassourdine Imavov e Macy Chiasson reivindicando posições entre os cinco primeiros com performances inovadoras, e os desafiantes peso-mosca Muhammad Mokaev e Manel Kape, ambos de alguma forma prejudicando seu estoque após uma luta rancorosa fracassada no UFC 304.

Mas foi na verdade um movimento menos visível que nos intriga mais neste mês, já que Tom Aspinall se estabeleceu ainda mais como o melhor peso pesado do planeta com uma surra de 60 segundos em Curtis Blaydes. Esqueça a etiqueta interina em seu cinturão e a próxima luta de vaidade Jon Jones vs. Stipe Miocic, Aspinall é o homem a ser batido em sua divisão até que se prove o contrário.

Todos os sete dos nossos painelistas colocaram Aspinall em primeiro lugar em suas cédulas, com os últimos remanescentes de Jones finalmente vendo o ajuste para mudar de aliança. Isso significa que esta é a primeira vez na história de nossos rankings que Jones não tem um único voto de primeiro lugar em seu nome depois de receber tal apoio anteriormente nas tabelas de pesos pesados, meio-pesados ​​e peso por peso masculino.

Será que essa é uma verdadeira troca de guarda? Jones deveria estar recebendo mais respeito? Ou Jones tem que passar por Aspinall para recuperar seu lugar agora?

Todos os olhos estão voltados para Jones agora, pois sua próxima luta não pode chegar tão cedo.

Confira abaixo a classificação completa de julho.

Peso pesado

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Tom Aspinall derrotou. Nº 4 Curtis Blaydes, Nº 7 Alexander Volkov derrotou. Nº 3 Sergei Pavlovich, Nº 14 Phil De Fries derrotou. Augusto Sakai

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Não. 3Alexandre Volkov vs. Não. 6 Ciryl Gane (UFC 308, 26 de outubro), no. 8Marcin Tybura vs. Não. 10 Serghei Spivac (UFC Vegas 95, 10 de agosto), não. 9Tai Tuivasa vs. Não. 15 Jairzinho Rozenstruik (UFC 305, 17 de agosto), nº. 12 Anatoly Malykhin vs. Reug Reug (ONE Fight Night 28, 8 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Derrick Lewis (4), Linton Vassell (4), Ryan Bader (1), Mick Parkin (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Peso-pesado leve

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 1 Alex Pereira derrotou No. 2 Jiri Prochazka, Roman Dolidze derrotou No. 13 Anthony Smith, No. 15 Volkan Oezdemir derrotou No. 8 Johnny Walker

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 15 Azamat Murzakanov vs. Alonzo Menifield (UFC Abu Dhabi, 3 de agosto)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Rob Wilkinson (3), Bogdan Guskov (2), Roman Dolidze (2), Alonzo Menifield (1), Dominick Reyes (1), Anthony Smith (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Não. 13 Anthony Smith

Peso médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 4 Robert Whittaker derrotou Ikram Aliskerov, No. 11 Nassourdine Imavov derrotou No. 5 Jared Cannonier

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 1 Dricus du Plessis vs. Nº 3 Israel Adesanya (UFC 305, 17 de agosto), Nº 5 (empatado) Johnny Eblen vs. Fabian Edwards (Bellator London, 14 de setembro), Nº 5 (empatado) Nassourdine Imavov vs. Nº 9 Brendan Allen (UFC Paris, 28 de setembro), Nº 13 Michel Pereira vs. Nº 15 Anthony Hernandez (UFC Fight Night, 19 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Caio Borralho (3), Jack Hermansson (2), Ikram Aliskerov (1), Chris Curtis (1), Fabian Edwards (1), Impa Kasanganay (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Peso meio-médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 4 Belal Muhammad def. No. 1 Leon Edwards, Ramazan Kuramagomedov def. No. 7 Jason Jackson, No. 8 Ian Machado Garry def. No. 13 (empatado) Michael Page

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 6 Gilbert Burns vs. Nº 9 Sean Brady (UFC Fight Night, 7 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Colby Covington (1), Rinat Fakhretdinov (1), Vicente Luque (1), Magomed Magomedkerimov (1), Shamil Musaev (1), Magomed Umalatov (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Nº 15 Vicente Luque

Leve

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 7 Usman Nurmagomedov vs. No. 15 Alexander Shabliy (Bellator San Diego, 7 de setembro), No. 9 Mateusz Gamrot vs. No. 12 Dan Hooker (UFC 305, 17 de agosto), No. 11 Renato Moicano vs. No. 13 (empatado) Benoit Saint Denis (UFC Paris, 28 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Paddy Pimblett (4), Jalin Turner (1), Matt Frevola (1), Drew Dober (1), Tofiq Musayev (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Peso-pena

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 7 Arnold Allen derrotou No. 13 Giga Chikadze, No. 14 Diego Lopes derrotou Dan Ige (luta de peso combinado de 165 libras)

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 4 Movsar Evloev vs. No. 10 Aljamain Sterling (UFC 307, 5 de outubro), No. 5 Brian Ortega vs. No. 11 Diego Lopes (UFC 306, 14 de setembro), No. 13 Calvin Kattar vs. Kyle Nelson (UFC Fight Night, 7 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Lerone Murphy (3), Chihiro Suzuki (2), Movlid Khaybulaev (1), Bryce Mitchell (1), Adam Borics (1), Joanderson Brito (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Peso galo

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 4 (FLW) Kyoji Horiguchi derrotou Nº 7 Sergio Pettis.

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 1 Sean O’Malley vs. Nº 2 Merab Dvalishvili (UFC 306, 14 de setembro), Nº 3 Patchy Mix vs. Leandro Higo (Bellator Paris, 16 de novembro), Nº 4 Cory Sandhagen vs. Nº 8 Umar Nurmagomedov (UFC Abu Dhabi, 3 de agosto), Nº 9 (empatado) Deiveson Figueiredo vs. Nº 12 Marlon Vera, Nº 15 Raufeon Stots vs. Marcos Breno (UFC San Diego, 7 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Magomed Magomedov (2), Jonathan Martinez (2), Kai Asakura (1), Mario Bautista (1), Kyler Phillips (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Não. quinzeMagomed Magomedov

Peso mosca

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 4 Kyoji Horiguchi derrotou Sergio Pettis (luta peso galo), Nº 13 Tatsuro Taira Nº 12 Alex Perez, Nº 9 (empatado) Muhammad Mokaev Nº 9 (empatado) Manel Kape.

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 7 (empatado) Kai Kara-France vs. No. 11 Steve Erceg (UFC 305, 17 de agosto)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Hiromasa Ougikubo (2), Asu Almabayev (1), Askar Akarov (1), Kairat Akhmetov (1), Azamat Kerefov (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Peso galo feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 8 Macy Chiasson derrotou. Nº 3 Mayra Bueno Silva

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 6 Irene Aldana vs. Nº 12 Norma Dumont (UFC 306, 14 de setembro), Nº 8 Karol Rosa vs. Nº 10 Pannie Kianzad (UFC Vegas 95, 10 de agosto), Nº 9 Yana Santos vs. Chelsea Chandler (UFC Vegas 95, 10 de agosto), No. 14 Nora Cornolle vs. Germaine de Randamie (UFC Paris, 28 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Tainara Lisboa (2), Melissa Mullins (2), Lucie Pudilova (2), Julia Avila (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Peso mosca feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 5 Taila Santos derrotou Jena Bishop, No. 6 Liz Carmouche derrotou Kana Watanabe, No. 10 Rose Namajunas derrotou Tracy Cortez

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 1 Alexa Grasso vs. No. 2 Valentina Shevchenko (UFC 306, 14 de setembro), No. 5 Taila Santos vs. No. 6 Liz Carmouche (PFL 7, 2 de agosto), No. 10 Natalia Silva vs. No. 14 Jessica Andrade (UFC Fight Night, 7 de setembro), No. 15 Jennifer Maia vs. Mayra Cantuaria (Invicta FC 56, 9 de agosto)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Karine Silva (4), Ariane da Silva (2), Jena Bishop (1), Kana Watanabe (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Peso palha

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 6 Virna Jandiroba def. No. 5 Amanda Lemos, No. 13 Gillian Robertson def. Michelle Waterson-Gomez

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 4 Jessica Andrade x Natalia Silva (luta peso mosca) (UFC Fight Night, 7 de setembro), Nº 7 Marina Rodriguez x Nº 14 Iasmin Lucindo (UFC 307, 5 de outubro), Nº 8 Mackenzie Dern x Nº 10 Loopy Godinez (UFC Abu Dhabi, 3 de agosto), Nº 11 Angela Hill x Nº 12 Tabatha Ricci (UFC Fight Night, 24 de agosto)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Loma Lookboonmee (4), Karolina Kowalkiewicz (2), Danni McCormack (1), Tecia Pennington (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Uma atualização sobre as regras básicas:

O painel de votação de sete pessoas é composto pelos membros da equipe do MMA Fighting Shaheen Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Damon Martin e Jed Meshew.

Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente. As atualizações do ranking são normalmente concluídas após o pay-per-view do UFC de cada mês.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso. (Vamos colocar desta forma: teríamos levado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC.)

Ter o título de uma promoção não garante que o lutador será visto como o melhor em sua promoção. Além disso, lutadores que competem regularmente ou têm títulos em várias categorias de peso são elegíveis para serem classificados em várias listas.

Pensamentos? Perguntas? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.