Rankings Pound-for-Pound do MMA: Alex Pereira tem argumentos para ser o número 1?

Bem-vindos à mais recente atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o que há de melhor para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA do mundo, tanto masculinos quanto femininos?

Vamos dar uma olhada em como estão as coisas após uma semana de caos em UFC 303.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Luta de MMA

Alex Pereira continua carregando o UFC nas costas.

A anomalia final do MMA mais uma vez salvou o dia no UFC 303, saltando de paraquedas sem aviso prévio e enviando Jiri Prochazka para a terra do vento e dos fantasmas para defender seu título dos meio-pesados ​​do UFC e salvar o que poderia ter sido um fim de semana desastroso para o líder do esporte . Pereira já conseguiu esse feito duas vezes nos últimos três meses, tendo marcado uma caixa semelhante no UFC 300, e seu currículo único está começando a parecer bastante ridículo.

Com a sua mais recente conquista, Pereira fortalece ainda mais a sua posição no segundo lugar da nossa lista peso por peso, conseguindo mesmo um voto de primeiro lugar do já não unânime líder Islam Makhachev. Mas existe um caminho para o ex-rei da GLÓRIA das duas divisões chegar ao topo da lista? Isso pode ser difícil em sua casa atual no peso meio-pesado, mas se Pereira (e Joe Rogan) conseguirem convencer o CEO do UFC, Dana White, a assinar uma possível mudança para o peso pesado, e se “Poatan” de alguma forma fizer história ao se tornar o primeiro lutador de três divisões do UFC campeão, seu argumento para o número 1 pode de repente se tornar incontestável.

Quanto ao que está por vir, todos os olhares se voltam para Manchester em julho, quando o número 3 Leon Edwards e o número 12 Tom Aspinall defendem suas posições com revanche contra adversários extremamente difíceis e não classificados – Belal Muhammad e Curtis Blaydes, respectivamente – em uma celebração das brigas inglesas em UFC 304.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 2 Alex Pereira def. Jiri Prochazka

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 3 Leon Edwards vs. Belal Muhammad (UFC 304, 27 de julho), No. 12 Tom Aspinall vs. Curtis Blaydes (UFC 304, 27 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Khamzat Chimaev (3), Anatoly Malykhin (2), Belal Muhammad (2), Kamaru Usman (2), Patricio Pitbull (2), AJ McKee (1), Dustin Poirier (1), Johnny Eblen (1), Justin Gaethje (1), Kyoji Horiguchi (1) Usman Nurmagomedov (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Não. 19Khamzat Chimaev

Foto de Ian Maule/Getty Images

Luta de MMA

Bem-vinda à lista libra por libra, Macy Chiasson!

O TUF 28 queen marcou sua maior vitória até agora no sábado no UFC 303 quando ela abriu um corte estilo filme de terror na testa da recente desafiante ao título Mayra Bueno Silva. Chiasson tinha lutado para se destacar em oportunidades passadas contra competidores de elite, mas sua sangrenta parada por TKO em Silva foi exatamente o que o médico receitou, impulsionando-a para uma posição nº 19 em nosso ranking libra por libra e à beira da disputa pelo título na divisão peso galo feminino do UFC.

Olhando para o futuro, as duas maiores lutas femininas de julho acontecem consecutivamente como headliners do UFC, com a 15ª Rose Namajunas enfrentando Tracy Cortez na luta principal do UFC Denver, seguida pela 16ª Amanda Lemos no centro do palco contra Virna Jandiroba no UFC. Vegas 94.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 13 Liz Carmouche def. Kana Watanabe, Macy Chiasson def. No. 16 Mayra Bueno Silva, No. 19 Taila Santos def. Jena Bishop

Próximas lutas com lutadores classificados: No. 15 Rose Namajunas vs. Tracy Cortez (UFC Denver, July 13), No. 16 Amanda Lemos vs. Virna Jandiroba (UFC Vegas 94, July 20)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Maycee Barber (6), Virna Jandiroba (2), Natalia Silva (2), Marina Rodriguez (1), Irene Aldana (1), Lauren Murphy (1), Ketlen Vieira (1).

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Quando. 20Mayce Barbeiro

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de sete pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Damon Martin e Jed Meshew.

Atualizações nos rankings serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos dos rankings se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Justin Gaethje deve ser classificado acima de alguém como Max Hollowaynão há uma resposta certa. Em outras palavras: Não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Perguntas? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.