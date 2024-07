Raphael Varane assina com o clube promovido da Série A, Como

O zagueiro francês Raphael Varane se juntou ao Como em um contrato de dois anos com opção de extensão, informou o clube recém-promovido da Série A no domingo.

O vencedor da Copa do Mundo de 31 anos, que passou os últimos três anos no Manchester United após uma carreira repleta de troféus no Real Madrid, chega como um agente livre.

“Raphael é um jogador especial e sua contratação é a prova da ambição que temos por este clube”, disse o novo técnico do Como, Cesc Fabregas.

A chegada de Varane se soma à crescente lista de jogadores da Premier League que se juntarão aos italianos antes da temporada, incluindo o ex-goleiro do Liverpool Pepe Reina e o zagueiro Alberto Moreno.

Como contratou Fábregas no início de julho, depois que o ex-meio-campista espanhol ajudou o clube a ganhar a promoção na temporada passada como assistente.

Fábregas e seu ex-companheiro de equipe no Arsenal, Thierry Henry, são acionistas minoritários da Como, que fica na região da Lombardia, na Itália.