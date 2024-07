Rapper Chino XL morto aos 50 anos, dezenas de estrelas do hip hop prestam homenagem

Rapper Chino XLOs amigos e familiares anunciaram tristemente na segunda-feira que o veterano MC morreu no domingo… destruindo várias gerações da comunidade hip hop.

Segundo sua família, Chino faleceu em sua casa, deixando mãe, 4 filhos, um enteado, 4 netos e seu companheiro de longa data Stéphanie.

Suas filhas divulgaram um comunicado do grupo, dizendo: “Nosso pai tinha muitos títulos – Rei das piadas, super-herói porto-riquenho – mas o mais importante era Girl Dad. E o que ele mais nos deu nesse papel foi sua força, franqueza e capacidade de ser super realistas. A principal coisa que sentimos agora é que nosso pai está em paz e, portanto, estamos em paz.”

Uma onda de condolências de rappers, produtores e personalidades da mídia também encheu as redes sociais… Mandril D, Joe Budden, KXNG torto, ScHoolBoy Q além do rap de batalha e dos representantes underground, todos prestaram homenagens e compartilharam memórias de Chino.

O Chino nascido no Bronx começou com Rick Rubin‘s American Recordings e lançou seu álbum de estreia pela gravadora em 1996… cativando o público na Costa Leste e Oeste com seu jogo de palavras multissilábico.

A Califórnia é onde Chino apostaria seu legado no rap… ele co-estrelou com Eminem, RZAdar KRS-Um no single “The Anthem” de Sway & King Tech de 99 e se envolveu em uma rivalidade lírica com Tupac Shakur antes de sua morte.

Ele também foi convidado de destaque PrateleiraO novo álbum do grupo, “GODs Network – Reb7rth”, que foi lançado no fim de semana passado com a música “Pendulum Swing” com Crooked, Canibus dar O Homem das Trevas.

A família ainda não divulgou a causa da morte, mas afirma que os planos para um memorial serão anunciados em breve. Chino tinha 50 anos.



