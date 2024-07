Rapper Kyle e amigos resgatados por bombeiros após elevador quebrar

TMZ. com

Confira… bombeiros são vistos ajudando um grupo de pessoas a sair de um elevador quebrado na Soho House em Austin… onde Kyle estava na frente e no centro com sua equipe para o evento RDCWorld que deu início ao Dream Con.

Kyle, que também é conhecido como SuperDuperKyle no YouTube, é conduzido para baixo do elevador… dizendo aos socorristas que agradece sua ajuda.

Fundador da RDCWorld Desmond Johnson também está na mistura… ele eventualmente se liberta do vator.

O vídeo de dentro do elevador quebrado também mostra o quão quente e desconfortável era toda a situação.

Segundo o bombeiro, realmente não deveria haver mais do que 5 pessoas naquele elevador em particular. Lembrem-se de ler todas as sinalizações postadas, pessoal!!!